A cidade en debuxos
‘Pontevedra Debuxada’ ofrecerá dende este sábado tres obradoiros creativos para crianzas da man de tres ilustradoras
O Concello de Pontevedra, a traves da área de Promocion Económica, presentou este luns ‘Pontevedra debuxada’, obradoiros de ilustración para nenas e nenos de 6 a 12 anos que mesturan espazo público e creación artística mediante a observación da contorna. Trátase dunha actividade de balde que ten o obxectivo de achegar a cidade á ollada dos máis cativos e de poñer en valor o traballo de tres creadoras estreitamente vencelladas coa nosa vila.
A concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, puxo de manifesto que se trata dun proxecto que ofrece ás crianzas a oportunidade de descubrir Pontevedra dun xeito diferente: «Queremos que os nenos e nenas se sintan parte activa da identidade da cidade, que aprendan a mirala con ollos curiosos e creativos, e ao mesmo tempo recoñecer e apoiar o traballo de tres ilustradoras cunha fonda vinculación coa nosa contorna», explicou.
As tres xornadas desenvolveranse o sábado 27 de setembro na Praza de Abastos, de 11.30 a 13.30 horas; o sábado 4 de outubro no Pazo da Cultura, de 11.30 a 13.30 horas; e o sábado 11 de outubro, no Edificio Castelao, de 11.30 a 13.30 horas. Era necesario reservar previamente, pois as prazas son limitadas pero en poucas horas esgotáronse as 45 prazas dispoñibles (15 por sesión) polo que existe xa unha lista de agarda. O Concello prega ás persoas anotadas que non recibiron confirmación que estean atentas á aceptación da súa solicitude. Priorizaranse na lista aquelas nenas e nenos que non estean inscritos xa nalgunha das datas.
As tres protagonistas dos monográficos, que tamén estiveron presentes durante a presentación, son Aida Alonso, quen foi finalista en diversos certames de ilustracion e máis autora do cartel da vixésimo segunda edicion do Salón do Libro de Pontevedra; Natalia Umpiérrez, deseñadora gráfica que traballou en proxectos internacionais como a galardoada peza audiovisual Unicorn Wars; e Paula Cheshire, debuxante de cómics e nominada ao Premio Follas Novas este 2025. Os traballos da cativada serán entregados ás artistas para que sirvan de inspiracion para unha ilustración final.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Herida grave una mujer, con posible amputación de una pierna, al ser atropellada por una moto en Marín
- Viernes de «conversa» en el Café Moderno
- «Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio