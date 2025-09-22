Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A cidade en debuxos

‘Pontevedra Debuxada’ ofrecerá dende este sábado tres obradoiros creativos para crianzas da man de tres ilustradoras

Presentación do ciclo.

Presentación do ciclo. / FdV

R. P.

Pontevedra

O Concello de Pontevedra, a traves da área de Promocion Económica, presentou este luns ‘Pontevedra debuxada’, obradoiros de ilustración para nenas e nenos de 6 a 12 anos que mesturan espazo público e creación artística mediante a observación da contorna. Trátase dunha actividade de balde que ten o obxectivo de achegar a cidade á ollada dos máis cativos e de poñer en valor o traballo de tres creadoras estreitamente vencelladas coa nosa vila.

A concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, puxo de manifesto que se trata dun proxecto que ofrece ás crianzas a oportunidade de descubrir Pontevedra dun xeito diferente: «Queremos que os nenos e nenas se sintan parte activa da identidade da cidade, que aprendan a mirala con ollos curiosos e creativos, e ao mesmo tempo recoñecer e apoiar o traballo de tres ilustradoras cunha fonda vinculación coa nosa contorna», explicou.

As tres xornadas desenvolveranse o sábado 27 de setembro na Praza de Abastos, de 11.30 a 13.30 horas; o sábado 4 de outubro no Pazo da Cultura, de 11.30 a 13.30 horas; e o sábado 11 de outubro, no Edificio Castelao, de 11.30 a 13.30 horas. Era necesario reservar previamente, pois as prazas son limitadas pero en poucas horas esgotáronse as 45 prazas dispoñibles (15 por sesión) polo que existe xa unha lista de agarda. O Concello prega ás persoas anotadas que non recibiron confirmación que estean atentas á aceptación da súa solicitude. Priorizaranse na lista aquelas nenas e nenos que non estean inscritos xa nalgunha das datas.

As tres protagonistas dos monográficos, que tamén estiveron presentes durante a presentación, son Aida Alonso, quen foi finalista en diversos certames de ilustracion e máis autora do cartel da vixésimo segunda edicion do Salón do Libro de Pontevedra; Natalia Umpiérrez, deseñadora gráfica que traballou en proxectos internacionais como a galardoada peza audiovisual Unicorn Wars; e Paula Cheshire, debuxante de cómics e nominada ao Premio Follas Novas este 2025. Os traballos da cativada serán entregados ás artistas para que sirvan de inspiracion para unha ilustración final.

TEMAS

