«Lo que trabajas en un año los adultos te lo desmontan»

El policía local Abelardo Martínez de Sanxenxo ha sido galardonado con la Medalla Extraordinaria a las buenas Prácticas en Educación Vial, que le otorgan la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía y la Fundación Smart Baby. La entrega tendrá lugar el próximo 23 de octubre en Coria del Río, Sevilla. Es el tercer premio que recibe, lo que representa todo un éxito de su método en formación en seguridad vial con niños, en el que el Poli Paco, una marioneta de su creación, es el auténtico protagonista.

Tercer premio por un trabajo con la seguridad vial que inició en 2008, ¿se imaginó alguna vez una repercusión tal alta?

La verdad es que cuando empezamos en esto no lo imaginamos. Empezamos porque nos gustaba y después seguimos haciendo cosas, pero no sabíamos que existían estos reconocimientos. Es importante para el Concello de Sanxenxo y para mí, por supuesto.

Son ya 17 años impartiendo formación de este tipo, ¿de quién parte la idea?

Esto partió en aquel momento de la concelleira de Educación, Paz Lago, que le propuso a mi jefe, que entonces era Manuel Ferreiro, educación vial impartida por policías locales, ya que lo había visto en algún sitio. Yo ya estaba con alguna actividad y era un tema que me gustaba, ya había hecho algún curso en la DGT... Me lo propusieron y empecé en 2008 con niños, porque la base siempre fue Infantil y Primaria.

Y cuatro años después nace el Poli Paco...

En aquel entonces hacíamos educación vial un compañero que ya se jubiló, Manuel Martínez, y yo. Íbamos a cursos, jornadas... y veíamos que en Asturias y Cantabria había compañeros que hacían obras de teatro y pensamos en algo. Quisimos hacer algo distinto y la idea fue un muñeco al que se le pudiera poner una gorra de policía. Así nació el Poli Paco en 2012 sin saber mucho cómo actuar con él, algo que fuimos adaptando en función de los niños.

¿Qué carácter tiene el Poli Paco?

No deja de ser un reflejo mío. A mí me gusta divertirme con los niños, pasarlo bien, disfrutar y meterme con ellos. El ambiente tiene que ser cálido, de broma, para captar a los chavales. No puede ser una clase magistral porque son 50 minutos.

¿Se mueven solamente en centros educativos de Sanxenxo?

Depende del tiempo que tengamos. Antes nos movíamos más por otros concellos de aquí y de fuera: Meaño, Barro, Cantabria, Benidorm, Mairena del Aljarafe (Sevilla), donde se creó el parque del Poli Paco... Pero no tenemos tiempo para abarcar todo. La idea es ir clase por clase, o como mucho dos clases, nunca pasar de 30 ó 40 niños. Si juntásemos a 100 escolares juntos podríamos abarcar mucho, pero no es lo que se busca.

¿Cómo son los niños en general? ¿Son conscientes de las infracciones de sus padres?

Eso todos. En el momento en el que vas ya te dicen «es que mi padre habla por el teléfono móvil», «es que mi padre se pone el cinturón cuando arranca», «es que conduce muy rápido», «es que aparca siempre mal»... Es algo generalizado. A mí me da mucha rabia, porque aquello en lo que estás trabajando durante un año después los adultos te lo desmontan. Es algo habitual y te pongo como ejemplo a los migrantes que están en acogida en Sanxenxo. Les dimos una charla sobre el uso de la bicicleta y al principio lo hacían todo perfecto. Pero cuando vieron cómo circula la gente de aquí dejaron de hacerlo, son ejemplos que se copian.

Está claro que Abelardo Martínez es un policía local de auténtica vocación.

Sí, me considero un policía de vocación. Llevo desde el año 1988 y creo que todas las profesiones deberían ser vocacionales. Lo que pasa es que ahora toda la cuestión de las oposiciones es una salida muy buena y mientras que antes el 90% éramos policías por vocación, ahora es al revés.

¿Qué es lo que más le gusta a los niños en la formación?

El circuito de bicis. Nosotros damos una hora de teoría y otra de práctica, con un circuito. En esta última sí se juntan todos y disfrutan muchísimo. Provocamos siniestros viales. Ahí es donde aprendemos, porque chocan y hay que saber de quién fue la culpa, quién respetó o no el STOP... Es una actividad por la que todos los niños preguntan a los profes al inicio del curso. La propuesta va por parte de la Policía Local a través de la Concellería de Educación a los colegios del municipio. Los que quieren lo solicitan y en base a eso hacemos un calendario anual.