Anceu, en Ponte Caldelas, celebra su tradicional Danza Celta

La parroquia de Anceu, en Ponte Caldelas celebró ayer su día grande de la Festa das Dores con una de las muestras culturales más singulares del municipio, la tradicional Danza Celta. Se trata de una danza en la que los participantes intercambian mimbres, palos y cintas y que lleva más de un siglo celebrándose. Se interpretan diversos bailes que simbolizan la veneración a la virgen de los Dolores. Antiguamente, la Danza Celta estaba a cargo de un grupo solo masculino. Las mujeres se incorporaron, según la documentación disponible, en torno a los años 30. Además, con el tiempo fue cambiando el traje de los danzantes, que antes llevaban también un mandil y una gorra coronada por la «flor de la Danza».

