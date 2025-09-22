Abierto el plazo de las inscripciones de Apego
El programa Apego abre el plazo, a través de apuntate.pontevedra.gal, de sus actividades de otoño dirigidas a familias con niños de 0 a 6 años, o a la espera de un bebé. Las sesiones se desarrollan entre octubre y diciembre y tienen como objetivo generar espacios de socialización en gallego, mediante cantigas, cuentos o juegos de dedos y otros elementos fundamentales del patrimonio de Galicia.
