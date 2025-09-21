El vestuario de las obras de Castelao se expone en el Teatro Principal
La asociación etnográfica Sete Espadelas realiza un homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, cuando se cumplen 75 años desde su fallecimiento, por dedicar toda su vida a Galicia.
Por ello, Sete Espadelas abrió ayer una pasarela en el Teatro Principal de Pontevedra donde se exhibió el vestuario que Castelao reflejó a lo largo de sus obras, como el que diseñó para Os vellos non deben de namorarse .
Así, se llevó a cabo un espectáculo audiovisual en el que se proyectaron diferentes obras plásticas de Castelao, explicadas por una voz en off. Además, el grupo musical Os de algures acompañó a la pasarela en la que desfilaron más de cuarenta trajes tradicionales, formados por más de 470 piezas de ropa, varias de ellas antiguas para dar mayor realismo.
Para la creación del acto, se partió del concepto de Castelao de que el arte debe partir de lo local, de lo próximo, de la nación.
