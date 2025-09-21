Tortillas pontevedresas por la diversidad sexual

El Campillo de Santa María acogió este mediodía la cuarta edición del Concurso Tortilleiro de Pinto e Maragota, el programa municipal por la diversidad sexual y de género con el fin de «demostrar que Pontevedra es una ciudad abierta y dinámica» y que «en estos tiempos que corren, dar un paso atrás no es una opción», según Anabel Gulías, concejala de Igualdade.

En el concurso, celebrado en los soportales del Campillo, se definieron dos categorías: «Mejor tortilla tradicional», hecha necesariamente con patatas, huevos, aceite y sal, permitiendo el uso opcional de la cebolla; y «Mejor tortilla queer», en la que los ingredientes corrían a cargo de la imaginación y la creatividad de sus autores. Esta última categoría nace del deseo de personas veganas de participar en la simbólica competición.

Así pues, el ganador de la «Mejor tortilla tradicional», en la que participaron una docena de unidades, resultó ser Miguel Ángel Velasco, logrando una comida para dos personas en el restaurante Trasmallo. Velasco le dedicó el premio de su tortilla hecha con «huevos de casa» a Marcos López, promotor de esta iniciativa, que falleció el año pasado.

El jurado de las tortillas queer evaluando las creaciones. / Gustavo Santos

Por su parte, Eva Torres fue la ganadora de la categoría «Mejor tortilla queer». Su creación con carne y pimientos destacó entre las nueve participantes. De esta forma, consiguió un vale, también para dos personas, en el restaurante Icewolf. «Estoy feliz porque esto ha sido una manera de superarme porque tengo ansiedad social», comenta Torres. «Me encanta y me relaja cocinar, me llena mezclar ingredientes y sabores y conjugarlos bien. Pensaba que esta era una buena combinación y la ha sido», concluye la ganadora.

Además, como novedad en esta edición, las segundas mejores tortillas también se premiaron con una botella de vino de Paco & Lola y una visita guiada a su bodega. Por ello, la tortilla de Esther González con «sobrasada traída de Mallorca, cebolla caramelizada y tetilla» se llevó la plata en la categoría queer, mientras que en la tradicional lo hizo Marta Rial.

Cabe destacar que el jurado de las tortillas tradicionales estuvo integrado por la ganadora de la pasada edición, Verónica Cabrero; la concelleira de Igualdade, Anabel Gulías; y Antonio Novas, chef y responsable del restaurante Trasmallo. En cambio, los críticos de las tortillas queer fueron el abogado Luis Pintos, la maestra Olga Andrés y Alberto Pérez, jefe de cocina de Icewolf, quien destacó la originalidad de todas las tortillas presentadas.