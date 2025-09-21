Solicitan 14 años para el acusado de violar a su pareja sentimental
Ocurrió en 2023 en el partido judicial de A Estrada
REDACCIÓN
Pontevedra
Un hombre de 57 años se enfrenta a una petición de pena de 14 años de prisión y 24 de alejamiento acusado de un delito agravado de violación, supuestamente cometido en agosto de 2023, sobre la que entonces era su pareja sentimental. La presunta agresión se produjo en el domicilio de la mujer, en un municipio del partido judicial de A Estrada. Además de la orden de alejamiento, con un dispositivo telemático para su control, el fiscal pide diez años más de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión.
