Responsables de albergues temen que el Camiño Portugués acabe masificado

La Federación Internacional de Asociaciones de Amigos del Camino Portugués a Santiago (FIACPS) celebró ayer en el Liceo Casino de Pontevedra su tradicional encuentro de hospitaleros, con el fin de comunicar sus experiencias para poder ayudar a los peregrinos y para «ver la preocupación y el éxito que está teniendo el Camiño Portugués», tal y como comentaba el pontevedrés Tino Lores, presidente de la asociación. Se trata de un recorrido que cada vez está más demandado, por lo que, de seguir así, «muy pronto vamos a llegar a igualar al Camiño Francés».

Celebración del XXIV encuentro organizado por la FIACPS. / Gustavo Santos

Es la vigésimo cuarta edición del encuentro, ya que «se lleva haciendo desde hace 24 años y ni siquiera la pandemia lo interrumpió», comenta Lores, quien señala su preocupación ante la masificación del camino. Para evitarlo, pide a los peregrinos planificar previamente el recorrido, así como demandar información, preguntar si hay plazas y evitar grupos excesivamente grandes. Además, el presidente reclama que se pueda reservar en los albergues públicos, para que el Camiño de Santiago no se convierta en una pugna por conseguir cama, dando lugar «a peleas y cosas que no tienen nada que ver con el espíritu del Camiño, que es tradición, historia y solidaridad». Estos albergues acogen a peregrinos de todas las edades, «desde niños de meses hasta señores de noventa años», aunque fundamentalmente gente joven y con recursos más limitados.

Además, el acto batió récord de asistencia, pues según indica el presidente de la FIACPS, «este año venimos más hospitaleros que nunca, con lo cual, eso nos da ánimos para seguir luchando y trabajando de forma altruista y voluntaria».

Entre los asistentes al acto estaban Miguel Anxo Fernández, alcalde de Pontevedra, Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia y responsable del Plan Xacobeo; Javier Porro, vicario episcopal de Pastoral; el vicepresidente de la Diputación, Rafael Domínguez.

Autoridades presidiendo el encuentro de hospitaleros. / Gustavo Santos

En el encuentro se realizó un homenaje a todos los hospitaleros que ya no están, representados en la figura de Manuela Seco, una voluntaria que falleció el pasado jueves.

Finalmente, Tino Lores expresa su satisfacción por llegar a esta XXIV edición y espera continuar el año que viene, con el 25 aniversario de la convocatoria, para celebrar el cuarto de siglo «si el apóstol quiere».