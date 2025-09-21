El programa +Bosques ofrece sus últimas rutas
El programa +Bosques, que promueve el contacto con la naturaleza, abre este lunes 22 de septiembre a partir de las 9.00 horas las inscripciones para sus últimos recorridos a través de la página web de la Diputación. Son 16 rutas desarrolladas durante los sábados y domingos de octubre, desde el día 4 en el Pazo de Lourizán hasta el domingo 26 por el Carreirón.
