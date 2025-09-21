El PP critica el «cierre indefinido» del CITA, único museo municipal
REDACCIÓN
Pontevedra
El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, denunció ayer el cierre indefinido del Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) desde el 28 de febrero. «El BNG cerró el único museo municipal que tenía, desde su inauguración en el año 2010, y no hay visos de que lo vuelvan a abrir siete meses después», dijo, al mismo tiempo que lamentó la «gestión errática» del gobierno local al «privar a los pontevedreses de un espacio destinado a la cultura y la memoria de la ciudad».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada