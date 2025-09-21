El PP critica el «cierre indefinido» del CITA, único museo municipal

El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, denunció ayer el cierre indefinido del Centro de Interpretación das Torres Arcebispais (CITA) desde el 28 de febrero. «El BNG cerró el único museo municipal que tenía, desde su inauguración en el año 2010, y no hay visos de que lo vuelvan a abrir siete meses después», dijo, al mismo tiempo que lamentó la «gestión errática» del gobierno local al «privar a los pontevedreses de un espacio destinado a la cultura y la memoria de la ciudad».