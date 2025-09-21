Poio adjudica la mejora de la red de pluviales y el firme en Ucha de Arriba

El Concello de Poio adjudicará esta semana la mejora del firme y recogida de pluviales en la calle Ucha de Arriba por 57.631 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Esta actuación se va a ejecutar con cargo al plan Camiño rural de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural y va a ofrecer una solución al importante estado de deterioro que en algunos puntos sufre este vial, situado entre viviendas unifamiliares y terrenos anexos a ellas, con una pendiente muy pronunciada y sin red de recogida de pluviales que provoca arrastres e inundaciones con precipitaciones intensas.

El proyecto contempla la rehabilitación del firme, una red de pluviales en parte del tramo, tres pozos de registro y cinco arquetas de saneamiento.