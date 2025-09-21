Una peregrinación nocturna desde tres templos, uno de los ejes de las Festas da Merced

Poio se sumerge en las Festas da Merced, que se celebran el martes y miércoles, 23 y 24 de septiembre en San Xoán, e incluyen la peregrinación nocturna y la actuación de las orquestas Ritmo Joven y Panama Band en la Praza do Mosteiro. Representantes de la Orden Tercera de la Merced, que organizan la fiesta con la colaboración del Concello de Poio, presentaron la programación completa, acompañados por el alcalde, Ángel Moldes, y la concejala Natividad Torres.

Uno de los actos más esperados será el martes 23 con la tradicional peregrinación nocturna, que saldrá a las 22.00 horas desde tres puntos simultáneamente: el atrio de San Salvador, la Capilla de la Virgen de Fátima de Campelo y la Iglesia de San Roque de Combarro. Las tres procesiones confluirán en el último tramo para continuar juntas hasta el Monasterio de Poio, donde se celebrará la misa de medianoche, cantada por el coro Virxe da Renda de Combarro. Al final se celebra la tradicional queimada, acompañada de reparto de chocolate y roscón para todos los asistentes. La noche se cerrará con la música de la orquesta Ritmo Joven en la Praza do Mosteiro.

El miércoles 24, día grande de la fiesta y festivo local, comenzará con la tradicional sesión de dianas y alboradas a cargo de los grupos Vides Novas y de la Escola de Música Tradicional de Poio. A las 12.00 horas se celebrará la Misa da Vendimia, cantada por el Coro Virxe de Fátima de Campelo, y ya por la tarde, a las 19.00 horas, se celebra la misa solemne con procesión en honor a la patrona en el Mosteiro de San Xoán, con la participación de la Banda de Música de A Lama y de la Coral de Poio.

La programación se cerrará a la noche, desde las 21.00 horas, con una verbena en la Praza do Mosteiro a cargo de la orquesta Panama Band.

Durante la presentación, el alcalde Ángel Moldes quiso agradecer el trabajo de las Mercedarias y destacó «la labor desinteresada y compromiso de las comisiones de fiestas y de los colectivos locales, que hacen posible mantener y potenciar las tradiciones del municipio». Moldes destacó también que este tipo de fiestas «reflejan el dinamismo del tejido social de Poio y su compromiso con la cultura, la tradición y la convivencia, llenando de vida nuestras calles».