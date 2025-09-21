El padrón municipal de Pontevedra alcanza su récord histórico y llega a los 85.000 habitantes

Pontevedra acumula varios años en busca de un objetivo demográfico que hasta ahora se le había resistido: alcanzar la barrera de los 85.000 habitantes. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) aún sitúan el censo local lejos de esa meta, con 83.077 vecinos, si bien se trata de cifras correspondientes al 1 de enero de 2024, hace casi dos años. Desde entonces el gobierno local reivindica una población mucho más alta, en concreto, casi dos mil más.

Para ello esgrime el padrón municipal, un documento que el Concello actualiza prácticamente a diario con las inscripciones de nuevos vecinos. Con ese dato en la mano, Pontevedra está a un paso de llegar a los 85.000 residentes. A día de ayer solo faltaban veinte personas inscritas para lograrlo. Eran 84.980, el número más alta jamás registrado en el padrón, ya que hasta ahora el récord correspondía al cierre de 2020, con 84.830 vecinos.

De todos ellos, el 53% son mujeres, casi 44.800, y también se pone de manifiesto que existen 67 personas centenarias (55 mujeres y doce hombres) y otros 1.418 se sitúan entre los 90 y los 99 años. La franja de edad habitualmente considerada jubilada, de 65 años en adelante, sumaba ayer 20.081 personas, es decir, el 24% del padrón total.

El envejecimiento demográfico no deja de incidir en el censo, con un número de pensionistas de la Seguridad Social que ronda los 16.0300 en 2024 (último año con datos oficiales cerrados), casi un 10% más que hace ocho años. Pero Pontevedra aún puede presumir de ser la única urbe gallega con el menor índice de este sector de las siete grandes ciudades de Galicia. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en el «Panorama dos sete grandes concellos» referido a 2024, Pontevedra tiene menos de 193 personas que perciben pensiones contributivas de la Seguridad Social por cada millar de residentes, bastante por debajo de la media autonómica, que supera las 250. Además, Pontevedra la única urbe gallega que resiste por debajo de la barrera de los 200.

En el otro extremo de la pirámide de edad, el padrón reflejaba ayer 14.204 pontevedreses menores de 20 años, lo que supone el 17% del total. Casi 2.500 de ellos se sitúan entre los 0 y los 4 años. El reciente inicio del curso puso de manifiesto que el descenso de la natalidad también incide en la ciudad, si bien resiste como la ciudad gallega más joven. En este sentido, la franja demográfica más abundante es la situada entre los 45 y los 49 años., con 7.431 personas ayer, el 9% del total.

En la ciudad de Pontevedra se registra una media de 38 nacimientos cada mes, la mitad que en 1985. Pontevedra tuvo en 2023 el segundo peor saldo vegetativo desde que hay registros ya que se atenuó algo la cifra de defunciones. La tasa de natalidad ha caído tres puntos en la última década en el municipio de Pontevedra. La ciudad tenía una tasa de 8,52 nacidos por cada mil habitantes en 2014 y comenzó este 2024 con una tasa de 5,55, según los datos del INE. La caída ha sido progresiva y constante en estos diez años.

Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad ha crecido en estos años, pero no en la misma medida en cae la anterior. Pasó de una media de 8,11 defunciones por mil habitantes en 2014 a 9,96 en 2022.

El casco urbano es el que acapara buena parte del récord de población actual del padrón, ya que ronda los 65.000 habitantes. Esto significa que el 77% de la población total del municipio ya reside en la ciudad, casi ocho de cada diez personas, mientras que las quince parroquias del rural se mantiene en unos 20.000 residentes. Los 65.000 vecinos del casco urbano son dos mil más que los empadronados hace diez años, mientras que en el rural son mil menos que en 2015.

Según el padrón municipal cerrado a finales de 2024, solo seis parroquias estaban entonces por encima de los 1.500 vecinos. Son Lourizán (3.013), Salcedo (2.159), Mourente (1.982), Marcón (1.910), Campañó (1.823) y Lérez (1.621). Entre ellas suman 12.500 personas con domicilio en el rural, es decir, el 65% de todos los que viven en las parroquias. En las otras nueve (Alba, Bora, A Canicouva, Cerponzóns, Ponte Sampaio, Santa María de Xeve, San Andrés de Xeve, Tomeza y Verducido) solo están empadronados 6.981 vecinos, apenas el 8% del total municipal. Son, en general, las parroquias más próximas al casco urbano las que muestran un mayor dinamismo demográfico.

El 7% de la población es extranjera

Entre los 85.000 habitantes empadronados por el Concello en la ciudad hay cerca de seis mil extranjeros (el 7% del total), cifra que se duplicó desde 2005 y que supone que en diez años creció en más de 2.300. Se constata la presencia de un centenar de nacionalidades, pero son diez las que acaparan el 75% de todos los extranjeros de la ciudad. El último listado oficial, de finales de 2024, estaba encabezado de forma muy notable por Venezuela, con 938 empadronados, el 16% de todos los extranjeros de la ciudad. El éxodo de este colectivo en los últimos años ha multiplicado su presencia en Pontevedra. A continuación aparecían los colombianos, con 772 inscritos, por delante de los 493 portugueses.

En cuarto lugar estaba Perú, con 466 empadronados y Brasil es el quinto país de origen, con 434 registrados en Pontevedra. Había también 382 procedentes de Marruecos, la primera nacionalidad africana, y 266 italianos por delante de los 189 chinos, 167 de Argentina y 162 senegaleses. Estas son las primeras diez nacionalidades inscritas en el municipio, pero hay representación de países tan dispares como Filipinas, Vietnam, Albania, Bangladesh, Tanzania, Bielorrusia, Nepal, Nueva Zelanda, Chipre, Kazajistán, Gambia o Finlandia. Incluso hay una persona registrada en «países sin relaciones».