Moneda a moneda por Palestina

Cada vez más negocios y hogares de Pontevedra lucen banderas de Palestina en sus escaparates, balcones y ventanas como muestra de apoyo a un pueblo asediado por una guerra que la propia ONU acaba de reconocer como genocidio por parte del Estado israelí. Ahora, con la puesta en marcha de la campaña «Un espazo, unha familia» , muchos de esos comercios y locales de hostelería de la ciudad cuentan, además, con una hucha en la que se recoge dinero para personas en situaciones al límite. Se trata de una iniciativa del colectivo Pontevedra con Palestina, que cada día suma nuevos colaboradores.

Juan Carlos Sánchez, en la «Bocatería Sánchez». | G. Santos

La tienda «Grano de oro», en la calle Peregrina, fue la elegida por el Concello de Pontevedra el pasado agosto para iniciar el reparto de carteles de apoyo a la causa, debido a la sensibilización de su dueña, Adela Granados, desde meses antes con el sufrimiento de los palestinos. Ahora esta pontevedresa se ha unido a la campaña del movimiento ciudadano con una hucha en la que, en su caso, se pide ayuda para Alaa Ahmed Hussein Issa y sus hijos.

Cynthia Menéndez, en «Librería Paz». | G. Santos

En una pared bien visible de su tienda de productos orgánicos a granel hay una frase de John Lennon que dice: «La paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas». Bajo ella, una bufanda con la bandera palestina.

Gloria Serrano, de «Cafetería Sonata». | G. Santos

Esto ya da una idea de su pensamiento sobre los derechos humanos y el poder de las acciones individuales en el mundo. «Yo ya llevaba meses con carteles de apoyo al pueblo palestino, después el Concello me dijo de hacer la presentación de su campaña aquí y hace poco vinieron unas chicas de Pontevedra con Palestina para proponerme participar en lo de las huchas. Por supuesto, dije que sí», afirma a FARO.

Pero su solidaridad también le ha traído algún que otro disgusto: «Ahora parece que se han calmado, pero llegaron a insultarme, a llamarme nazi».

Sin embargo, eso no la ha amedrentado. Todo lo contrario, la ha hecho más fuerte en la lucha de los más indefensos. «Siempre creo que las mujeres lograremos la paz en el mundo. Nos comprometemos más», afirma, para añadir que «todo lo que estamos haciendo me parece poco. Esto no es una guerra, es una masacre y nos quieren vender el relato al revés».

Reconoce que hay gente muy solidaria y que a raíz de su posicionamiento en defensa de la vida ha perdido algunos clientes, «pero he ganado otros, que me han felicitado».

Preguntas incómodas

No es la única que ha tenido que dar explicaciones sobre su apoyo al pueblo palestino. Gloria Serrano, de la «Cafetería Sonata», también ha tenido que escuchar algunas preguntas incómodas en su local, «porque se pone la política por encima del corazón», se lamenta.

Esta pontevedresa se confiesa apolítica y se muestra sorprendida por el mero hecho de que no se defienda la vida de cualquier ser humano.

«No es la primera vez que colaboro con causas por otras personas, ya lo he hecho con Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional...», manifiesta.

Su hucha es en favor de Magdy y sus seis hijos y en ella caen, por ejemplo, todas las monedas que los clientes del «Sonata» dejan para propinas.

Lectura responsable

Desde que se recrudecieron los ataques en Gaza, la Librería Paz colocó en su escaparate libros sobre el conflicto para ayudar a los lectores a entender una cuestión que se remonta a hace décadas.

A los ejemplares se unieron banderas, el cartel del Concello y ahora la hucha, cuyo dinero es para la familia de Sherine, madre de cinco hijos.

Cynthia Menéndez, empleada de la librería, explica que hace solo unos días que se unieron a esta nueva campaña, «pero desde hace meses tenemos los libros expuestos, que siempre interesan a la gente».

Perder el miedo social

«Estamosen 2025 y en vez de evolucionar parece que estamos involucionando», afirma, por su parte, Juan Carlos Sánchez, de la «Bocatería Sánchez».

«Tenemos que ser humanos y más solidarios. Las fronteras son una paja mental y lo que nos queda es el pueblo, no tenemos otra opción», considera este hostelero.

Ya hace tiempo que colocó carteles en apoyo al pueblo palestino y en varias ocasiones se los arrancaron de la pared. «A mí no me han insultado, no hay quien tenga valor para hacerlo», dice.

Lamenta que «hay mucha gente indiferente a esto y que piensan según sopla el viento, pero debemos perder el miedo social», concluye.

Cada día son más los negocios que se unen a esta campaña. Además de los cuatro citados, también están Comercial La Granja, Librería Seijas, Torrado Belas Artes... y creciendo.