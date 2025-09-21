Masterclass de dos estrellas de la gimnasia en Marín
Dos gimnastas de talla mundial ofrecen este fin de semana una masterclass en Marín de la mano del club Agariño. Se trata de la estrella española Lucía González, reciente medallista en la Copa del Mundo de Portimao (plata con cinta y bronce con mazas), y Anastasiya Simakova, gimnasta alemana, ganadora de la medalla de oro en el concurso completo del campeonato del mundo junior de 2019, plata con pelota en la reciente Universiada 2025 en Essen (Alemania) y bronce en la modalidad de aro en el Campeonato de Mundo de Río de Janeiro 2025,. Ambas gimnastas han participado en el Mundial de Río de Janeiro disputado en la ciudad brasileña del 20 al 24 de agosto de 2025. Fueron recibidas estos días por la alcaldesa, María Ramallo.
