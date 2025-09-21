Marín pone en marcha un plan de mejora de viales en el rural

El Concello de Marín está inmerso desde hace unos días en la realización de una serie de trabajos de mantenimiento en las carreteras del rural que más precisaban de una actuación en su firme, mediante la mejora de tramos de asfalto. Son tramos de reparación donde el pavimento no permite hacer un simple bacheo, sino que por el deterioro es preciso repavimentar para garantizar la seguridad de la vía.

Concretamente, se llevaron a cabo estos trabajos en el vial que transcurre entre Bexa, Ponte Guimeráns y O Campo, donde se actuó en varios puntos, y también entre Picotes y Santomé.

Los trabajos son realizados por Covsa y «el objetivo es garantizar la seguridad vial, teniendo el afán de que todas las vías municipales estén en perfecto estado y sean objeto de labores de mantenimiento constantes para corregir problemas derivados del uso y del paso tiempo», según destaca el gobierno local. El concejal de Medio Rural, Pablo Novas, indica que la inversión aproximada que se realiza en estos trabajos es de en torno a 25.000 euros.

Por otro lado, el Concello tiene también en marcha su Plan de Pavimentación de Caminos Municipales, que ya llegó a Viñas Blancas y Pardavila. También se trabaja en el Cementerio de Santomé y en el Camiño de Currás y próximamente darán inicio los trabajos en los de Mogor-Playa de Portocelo, Crucero da Brea-San Blas, Moledo y O Pazo.

En total, la inversión que realiza el Concello en este plan es de 356.500 euros, financiados a través del Plan Más Provincia de la Diputación de Pontevedra.