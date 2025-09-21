Marín acolle os «Martes de Cinema», un ciclo de filmes en galego
REDACCIÓN
A partir de esta semana, os martes en Marín serán para o cinema galego co ciclo «Martes de Cinema», unha proposta para achegar á veciñanza de Marín os filmes seleccionados dentro dos Premios Mestre Mateo, da man da Academia Galega do Audiovisual e a Deputación de Pontevedra.
Serán seis sesións, unha delas de curtas, cinco de de longametraxes de ficción e unha de documental. As proxeccións serán os martes, do 23 de setembro ao 28 de outubro, ás 19.30 horas, no salón de actos da Biblioteca Pública, con entrada libre e de balde.
Son ‘Cuñados’, ‘Aurora’, ‘Honeymoon’, un Especial Martes de Curtas con ‘Nai’, ‘Pura’, ‘Véxote’, ‘Sinopse’ e ‘Platónico, platónica’, as dúas últimas, de animación, ‘Xustiza Artificial’ e o documental ‘Filmei paxaros voando’.
