La lucha ambiental en Pontevedra: retirados cientos de kilos de residuos del mar y de varios ríos

Como parte del proyecto de «Recuperación do Morrazo Somerxido», el club de Buceo Rías Baixas organizó esta mañana una limpieza submarina en el puerto de Aguete, en Marín, donde una veintena de buceadores titulados se sumergió en el mar con el fin de retirar los residuos que había en el fondo. La inmersión se realizó bajo las directrices del club de buceo.

Recogida de residuos en la superficie. | Gustavo Santos

También se realizó una recogida superficial de basura en las inmediaciones del puerto, en la que participaron alrededor de cincuenta voluntarios, quienes vigilaron a los buceadores, transportaron los residuos y los clasificaron, apoyando así la iniciativa medioambiental. Entre estos voluntarios estaba Cristina Acuña, concejala de Turismo de Marín.

«Quedamos bastante satisfechos porque hubo mucha asistencia», comenta Hugo Alves, responsable del centro de buceo. En definitiva, se recogieron un total de 450 kilos de residuos.

Una niña ayudando a la retirada de los residuos. / Gustavo Santos

Las bolsas de basura extraídas por los buceadores se dirigieron a la zona de «clasificación de seres vivos», con el fin de separarlos de los desperdicios, una acción que resultó muy llamativa para los niños, según indica Alves.

Numerosas limpiezas fluviales simultáneas

Voluntarios de Vaipolorío y la Fundación Juan XXIII. | FdV

La organización ecologista Adega, a través de su «Proyecto Ríos», impulsó la décimo octava edición de la Limpieza Simultánea de Ríos. Se trata de un programa de educación y voluntariado ambiental que tiene la finalidad de dar a conocer el importante papel de los cursos fluviales, mostrar sus problemáticas y crear iniciativas de mantenimiento y mejora. Por ello, este año casi setenta entidades entre asociaciones, ayuntamientos, colectivos ecologistas o centros educativos se distribuyeron entre 51 ayuntamientos de todo Galicia. Entre ellos Ribadumia, donde el CES (Colectivo Ecoloxista do Salnés) organizó una limpieza a mano de un tramo medio del río Umia, incentivando la recogida selectiva de plásticos y vidrios y minimizando la generación de residuos. Por su parte, el colectivo Vaipolorío y la Fundación Juan XXIII de Pontevedra se unieron a esta iniciativa limpiando el tramo urbano del río Gafos, donde 19 voluntarios retiraron 110 kilos de envases de plástico y latas.

Los afectados por la A-57 se unieron a la iniciativa. | FdV

En las parroquias de Santa María de Xeve y Verducido, más de una veintena de representantes de la Plataforma de Afectados por la A-57 sumaron un total de 70 kilos de plástico, toallitas y latas, entre otros residuos, del cauce del río Fontáns, el río Verducido y su afluente O Crabadoiro. En la jornada también estuvieron presentes varios miembros de las asociaciones Son de Xeve y Sociedad Cultural Deportiva San Martín de Verducido. Bajo el lema «Móllate polos ríos», estas limpiezas movilizan todos los años a cientos de voluntarios que, de forma simultánea, desarrollan una acción colectiva y de concienciación social para contribuir a la limpieza de los ríos.