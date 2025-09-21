Homenaje en el Pozo da Revolta a los represaliados por el franquismo

Como cada año en el mes de septiembre y en torno a la fecha en que fue asesinada Carmen Area A Capirota en el Pozo da Revolta en Bagüín, la Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica de Marín que lidera Queta Otero, ‘Molas’, celebra hoy el homenaje de recuerdo a «las personas que defendieron la libertad».

El acto comienza a las 13.00 horas contará con el relato de Carlos Villegas, vecino de Seixo y miembro de la asociación convocante y acompañará la actuación de «Lirolua».

Además de recordar a A Capirota, se homenajeará a otros represaliados por el franquismo y a una persona que en ese mismo punto salvó la vida haciéndose pasar por muerta y a pesar de las tremendas heridas que le provocó el fallido fusilamiento en su caso.