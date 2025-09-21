Herida grave una mujer al ser atropellada por una moto en Marín
Ocurrió en Seixo y el motorista también presenta lesiones
N. D.
Pontevedra
Una mujer ha resultado herida de gravedad al ser víctima de un atropello ocurrido en la tarde de este domingo en la PO-551 en Marín, a su paso por la localidad de Seixo.
El accidente ocurrió sobre las 19.00 horas y la mujer fue alcanzada por una moto, según informa el 112, que indica que la víctima habría sufrido lesiones muy graves en una pierna.
Las mismas fuentes, que recibieron llamadas de aviso de varios alertantes, indican que el motorista también ha resultado herido. Se han movilizado efectivos del 061 así como otros servicios de emergencias.
