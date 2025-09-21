Gustavo Almeida, en concierto en la UNED
El cantante de origen brasileño Gustavo Almeida protagonizará un concierto acústico, denominado «Canciones y aprendizajes. 20 años después», acompañado de una charla motivacional en el salón de actos de la UNED de Pontevedra el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 20.30 horas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo establecido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada