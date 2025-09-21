Gustavo Almeida, en concierto en la UNED

El cantante de origen brasileño Gustavo Almeida protagonizará un concierto acústico, denominado «Canciones y aprendizajes. 20 años después», acompañado de una charla motivacional en el salón de actos de la UNED de Pontevedra el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 20.30 horas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo establecido.