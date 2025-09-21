Un espectáculo de pompas de jabón para todos los públicos llega hoy a Tenorio
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
La Diputación lleva hoy el circuito +Escénicas a Cerdedo-Cotobade de la mano de un espectáculo familiar de pompas de jabón a cargo de la compañía de teatro Malasombra. El espectáculo «Os fabulosos cleaners» se representa en el Centro sociocultural de Tenorio a partir de las 19.00 horas y está pensado para todos los públicos. Se trata de una extraordinaria experiencia visual con pompas de jabón, creada por Luis Beviá y Xoque Carbajal, dirigida por Marcos Orsi y Xoque Carbajal e interpretada por Xoque y Jouse García.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada