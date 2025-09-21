Un espectáculo de pompas de jabón para todos los públicos llega hoy a Tenorio

La Diputación lleva hoy el circuito +Escénicas a Cerdedo-Cotobade de la mano de un espectáculo familiar de pompas de jabón a cargo de la compañía de teatro Malasombra. El espectáculo «Os fabulosos cleaners» se representa en el Centro sociocultural de Tenorio a partir de las 19.00 horas y está pensado para todos los públicos. Se trata de una extraordinaria experiencia visual con pompas de jabón, creada por Luis Beviá y Xoque Carbajal, dirigida por Marcos Orsi y Xoque Carbajal e interpretada por Xoque y Jouse García.