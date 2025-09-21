La Diputación completa la instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de energía en el nuevo Parque de Maquinaria de Barro

La Diputación de Pontevedra acaba de completar la instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de energía en el nuevo Parque de Maquinaria de Barro, a la que destinó 85.000 euros. La entidad provincial recibió una aportación del Inega, a través del programa europeo Galicia Feder 2021-2027, que cubre el 60% del coste de la puesta en marcha de estas instalaciones eficientes para el autoconsumo de energía.

La actuación contempló la instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de energía de autoconsumo en las marquesinas localizadas al sur del centro operativo de Infraestructuras. En concreto, se instalaron placas solares con una potencia fotovoltaica de 96,8 kW, así como los elementos complementarios necesarios para su funcionamiento como inversores fotovoltaicos, cables, bandejas y elementos precisos para inyectar la energía solar a la red interna de consumo eléctrico de la nave.

El objetivo de esta actuación es impulsar la energía fotovoltaica como fuente renovable con reducido impacto ambiental que, por su carácter de recurso autóctono, favorece, dentro del campo energético, la reducción de las emisiones de CO₂, el autoabastecimiento, la seguridad del suministro y contribuye a la descarbonización del sistema eléctrico, según destaca la Diputación.