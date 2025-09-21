Cubela cifra en 14 millones las inversiones de este año en el municipio

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela hizo ayer balance de las inversiones para obras puestas en marcha o en ejecución en el municipio en el que va de año y las cifra en más de 14 millones de euros procedentes de la Diputación, Xunta de Galicia y recursos propios municipales.

Entre las actuaciones más destacadas figuran el área deportiva del pabellón de Tenorio, la tramitación del polígono industrial de Ponte Mocín, la residencia de mayores y centro de día en Carballedo y la ya concluida carretera de Almofrei.

Además, también se acometió la restauración de la iglesia románica de Santa María de Sacos o la ampliación del saneamiento de Tenorio y la remodelación de la plaza exterior de la Iglesia de Santa María de Sacos o las mejoras en el campo de fútbol de As Estremas.

Cita además la Casa do Pobo de Caroi, la intervención en la ponte colgante de Calvelo o el proceso de expropiación de terrenos en San Xurxo de Sacos para vivienda pública, así como la plaza exterior de la iglesia de Almofrei.