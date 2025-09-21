Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cubela cifra en 14 millones las inversiones de este año en el municipio

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela hizo ayer balance de las inversiones para obras puestas en marcha o en ejecución en el municipio en el que va de año y las cifra en más de 14 millones de euros procedentes de la Diputación, Xunta de Galicia y recursos propios municipales.

Entre las actuaciones más destacadas figuran el área deportiva del pabellón de Tenorio, la tramitación del polígono industrial de Ponte Mocín, la residencia de mayores y centro de día en Carballedo y la ya concluida carretera de Almofrei.

Además, también se acometió la restauración de la iglesia románica de Santa María de Sacos o la ampliación del saneamiento de Tenorio y la remodelación de la plaza exterior de la Iglesia de Santa María de Sacos o las mejoras en el campo de fútbol de As Estremas.

Cita además la Casa do Pobo de Caroi, la intervención en la ponte colgante de Calvelo o el proceso de expropiación de terrenos en San Xurxo de Sacos para vivienda pública, así como la plaza exterior de la iglesia de Almofrei.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents