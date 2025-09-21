Os Coribantes de Buchabade festejan su vigésimo aniversario

El concierto especial 20 aniversario de Os Coribantes de Buchabade se transformó en un homenaje colectivo de todo un pueblo a esta Banda Escola con hondas raíces afectivas y emotivas en Ponte Caldelas. La Praza dos Paraugas se llenó para presenciar un concierto único donde el estilo Coribantes bajo la dirección artística de Andrés Lorenzo volvió a dejar un excelente sabor de boca. El presidente de los Coribantes, Ángel Rodríguez Lale «Lito» agradeció las muestras de cariño y renovó su compromiso y el de su grupo con la cultura, la música tradicional y el folclore de Galicia.