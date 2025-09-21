Os Coribantes de Buchabade festejan su vigésimo aniversario
El concierto especial 20 aniversario de Os Coribantes de Buchabade se transformó en un homenaje colectivo de todo un pueblo a esta Banda Escola con hondas raíces afectivas y emotivas en Ponte Caldelas. La Praza dos Paraugas se llenó para presenciar un concierto único donde el estilo Coribantes bajo la dirección artística de Andrés Lorenzo volvió a dejar un excelente sabor de boca. El presidente de los Coribantes, Ángel Rodríguez Lale «Lito» agradeció las muestras de cariño y renovó su compromiso y el de su grupo con la cultura, la música tradicional y el folclore de Galicia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada