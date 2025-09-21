Conta atrás para PonteSan, o punto de encontro das asociacións socio-sanitarias
A Feira de Saúde e Benestar celebrarase os días 26 e 27 de setembro, na praza de España
REDACCIÓN
Pontevedra xa está na conta atrás para a celebración de PonteSan, o maior evento socio-sanitario de Galicia. A sexta edición da Feira da Saúde e Benestar desenvolverase, baixo lema Informacion e desinformación, na Praza de España os vindeiros 26 e 27 de setembro, dúas xornadas nas que a parte expositiva conxugarase cun extenso programa de actividades lúdico-formativas e deportivas, relatorios e debates e presentacións.
Baixo o lema Información e desinformación abordarase a detección e tratamento das trolas sobre saúde, ciencia e benestar nos medios e nas redes sociais. CEDDD-Galicia está ao fronte da iniciativa que lidera a Concellería de Benestar Social de Pontevedra e na que colabora a Consellería de Sanidade, a través do Sergas e o Regaps.
PonteSan é unha feira que permite coñecer ao público xeral un amplo elenco de asociacións socio-sanitarias, o seu traballo e prestacións; ademais de visibilizar as distintas discapacidades/diversidades e promover hábitos de vida saudables. Mais tamén é un punto de encontro e intercambio da rede socio-sanitaria pontevedresa e galega e un altofalante a prol da sanidade pública e da ciencia e investigación.
Na defensa e promoción da sanidade pública pon o foco CEDDD-Galicia, ao entender que tan só o sistema público de saúde pode garantir unha atención universal e de calidade e o acceso a tratamentos en situación de igualdade.
A aposta pola mellora da sanidade pública non lle impide a CEDDD-Galicia, subliña a súa presidenta, María Jesús Monterde, reivindicar máis e mellores servizos e prestacións, como por exemplo, a creación da Unidade de Autoinmunes ou a atención por equipos multidisciplinares dos enfermos crónicos, unha maior dilixencia na avaliación e recoñecemento das discapacidades.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada