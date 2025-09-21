Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conta atrás para PonteSan, o punto de encontro das asociacións socio-sanitarias

A Feira de Saúde e Benestar celebrarase os días 26 e 27 de setembro, na praza de España

REDACCIÓN

Pontevedra

Pontevedra xa está na conta atrás para a celebración de PonteSan, o maior evento socio-sanitario de Galicia. A sexta edición da Feira da Saúde e Benestar desenvolverase, baixo lema Informacion e desinformación, na Praza de España os vindeiros 26 e 27 de setembro, dúas xornadas nas que a parte expositiva conxugarase cun extenso programa de actividades lúdico-formativas e deportivas, relatorios e debates e presentacións.

Baixo o lema Información e desinformación abordarase a detección e tratamento das trolas sobre saúde, ciencia e benestar nos medios e nas redes sociais. CEDDD-Galicia está ao fronte da iniciativa que lidera a Concellería de Benestar Social de Pontevedra e na que colabora a Consellería de Sanidade, a través do Sergas e o Regaps.

PonteSan é unha feira que permite coñecer ao público xeral un amplo elenco de asociacións socio-sanitarias, o seu traballo e prestacións; ademais de visibilizar as distintas discapacidades/diversidades e promover hábitos de vida saudables. Mais tamén é un punto de encontro e intercambio da rede socio-sanitaria pontevedresa e galega e un altofalante a prol da sanidade pública e da ciencia e investigación.

Na defensa e promoción da sanidade pública pon o foco CEDDD-Galicia, ao entender que tan só o sistema público de saúde pode garantir unha atención universal e de calidade e o acceso a tratamentos en situación de igualdade.

A aposta pola mellora da sanidade pública non lle impide a CEDDD-Galicia, subliña a súa presidenta, María Jesús Monterde, reivindicar máis e mellores servizos e prestacións, como por exemplo, a creación da Unidade de Autoinmunes ou a atención por equipos multidisciplinares dos enfermos crónicos, unha maior dilixencia na avaliación e recoñecemento das discapacidades.

