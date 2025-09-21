Compartir coche por el planeta

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanxenxo volvió ayer a ser epicentro de las buenas prácticas en seguridad vial. La Asociación Ponte a Conducir celebró en el pabellón de Nantes (a donde se trasladaron las actividades por la lluvia) el aula práctica «Comparte coche, protexe o planeta» y otras propuestas pensadas para niños de entre 3 y 12 años. Hubo un circuito de karts, peatones y ciclistas, un concurso de dibujo, un taller de primeros auxilios de Cruz Roja, una exposición de vehículos de la Policía Local, Guardia Civil y Brilat, taller de bicis, mantenimiento y circuito, así como charlas para las familias y un aula de formación. Cada niño llevó su propio medio de transporte y casco para utilizar en el circuito: Bici, moto, patinete o triciclo. También pudieron participar como peatones. El lema del concurso de dibujo es el de la edición: «Comparte coche, protexe o planeta» para que los niños aporten sus ideas sobre seguridad vial con una imagen.

