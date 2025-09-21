Compartir coche por el planeta
Sanxenxo volvió ayer a ser epicentro de las buenas prácticas en seguridad vial. La Asociación Ponte a Conducir celebró en el pabellón de Nantes (a donde se trasladaron las actividades por la lluvia) el aula práctica «Comparte coche, protexe o planeta» y otras propuestas pensadas para niños de entre 3 y 12 años. Hubo un circuito de karts, peatones y ciclistas, un concurso de dibujo, un taller de primeros auxilios de Cruz Roja, una exposición de vehículos de la Policía Local, Guardia Civil y Brilat, taller de bicis, mantenimiento y circuito, así como charlas para las familias y un aula de formación. Cada niño llevó su propio medio de transporte y casco para utilizar en el circuito: Bici, moto, patinete o triciclo. También pudieron participar como peatones. El lema del concurso de dibujo es el de la edición: «Comparte coche, protexe o planeta» para que los niños aporten sus ideas sobre seguridad vial con una imagen.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada