‘Código Secreto’, series o la pocha: así matan el tiempo los deportistas locales

En los más de ocho meses que dura la temporada para los deportistas individuales y los de equipo, miles y miles de kilómetros son recorridos de camino a las competiciones nacionales que se celebran cada fin de semana por toda la geografía española.

Horas y horas de bus, coche o escalas en aeropuertos que todos los deportistas buscan llenar con pasatiempos y entretenimientos, dejando a un lado la tensión de la competición durante un corto periodo de tiempo para poder evadirse y retomar con ganas la disciplina a la que han dedicado gran parte de sus vidas profesionales.

«Todo depende un poco de los viajes, si te vas con una noche de antelación o no, porque el tiempo, al final… es importante. Si son por aquí por Galicia, que vamos en furgonetas o bus, como es poco tiempo, una hora y media o dos horas, voy escuchando música o leyendo. Luego ya cuando son viajes más largos, depende de lo enganchada que esté a alguna serie, pues me la llevo también. Y como equipo, la verdad es que es bastante activo en cuanto a jugar a juegos y siempre llevamos alguno. Ahora estamos enganchadas al ‘Código Secreto’, que es para jugar en grupos. Un poco de todo para tenernos bastante entretenidas», explica la capitana del Poio Pescamar e internacional con la selección española, Ale de Paz.

La música suele ser un imprescindible para cualquier deportista, ya que permite abstraerse mentalmente y relajarse durante largos periodos de tiempo, un alivio clave para cualquier deportista que se enfrente a centenares de kilómetros de carretera ida y vuelta en el espacio de un día, con partidos por el medio.

«Unos auriculares con música también son buena compañía: Rayden, Vetusta Morla, Leiva… a veces escucho algo de música para aislarme un poco del ruido que puede haber en un avión, por ejemplo. Otras opciones, en ocasiones, son hacer crucigramas en una aplicación que tengo en el móvil o, si coincide el horario, ver algún otro partido de baloncesto femenino», admite la capitana del Arxil, la jugadora ferrolana Cristina Díaz-Pache.

En el caso del Pontevedra Club de Fútbol, uno de los recién llegados este año, el vizcaíno Alain Ribeiro destaca el buen rollo que se genera en los viajes con juegos de cartas como la pocha, popularizado por la selección española de baloncesto campeona de Europa y del mundo como el pasatiempo que sirvió para forjar los vínculos de amistad de un equipo ganador.

«Cuando era más joven, me ponía música, cerraba los ojos o hablaba con el de al lado, poquito más. Según he ido creciendo, he interactuado más con los compañeros, jugando a cartas con ellos en dos mesas que tenemos atrás. Soy bastante jugador de cartas y solemos jugar a la pocha, que lo normal es jugar de cinco. Entre que juegas, comentas con los compañeros y ves un poco de fútbol al lado en la tablet. Es la forma más amena de pasar tantas horas de viaje y es como mejor te conoces con tus compañeros», asegura el mediapunta, que también disfruta en los viajes con vídeos y podcasts sobre crecimiento personal.

Otro de los pasatiempos habituales suelen ser las películas o los videojuegos, especialmente en viajes de larga duración. «A veces tenemos escalas de seis o siete horas. Las cartas no fallan. Cuando nos tocan ese tipo de cosas siempre te llevas alguna película descargada. Si las competiciones son más largas, nos llevamos una Nintendo Switch para conectarla allí a la tele. Es una de las formas», explica Iván García, subcampeón del mundo y de Europa de taekwondo.

La literatura, otro gran aliado en los viajes

Entre las horas muertas que surgen entre competición y competición, la lectura acostumbra a ser otro de los pilares fundamentales para distraerse y destensar la mente del alto rendimiento deportivo, que en ocasiones puede ser extenuante para sus protagonistas tanto en lo físico como en lo mental.«Lo que más suelo hacer, en hoteles, cuando he acabado de entrenar, es leer. Es lo que hago la mayor parte del tiempo. En este último viaje [a Suiza, para el Campeonato del Mundo] me he llevado dos libros: uno de criminología y otro que se llama ‘Hábitos Atómicos’. Es lo que más me suele entretener», detalla la ciclista marinense Lorena Patiño, décima clasificada en el último Mundial júnior de BTT en la modalidad de cross country olímpico (XCO), que también acudió a Sierra Nevada para su última concentración de entrenamientos con la selección española.La literatura, tanto para aprender y continuar la formación al mismo tiempo que se practica el deporte de alto nivel como para pasar un buen rato, es sin duda uno de los mejores mecanismos de entretenimiento para los deportistas, en su recorrido por la geografía nacional para disputar partidos oficiales.«Mi principal entretenimiento es la lectura. A los viajes siempre me llevo un libro. Los que más me gustan son las novelas policíacas, de suspense como pueden ser las de Juan Gómez-Jurado, aunque también leo comedias románticas, del estilo de Elisabet Benavent», destaca Díaz-Pache, fisioterapeuta y capitana del Arxil, que afronta su decimoquinta temporada en las filas del conjunto pontevedrés.