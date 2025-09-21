El campus cumple 35 años con el inicio de su primer instituto de investigación

A mediados de octubre de 1990 los primeros aspirantes a ingresar en la Facultade de Belas Artes realizaban sus pruebas de ingreso y unos días después, el 24, se celebraba la apertura de curso de una titulación que comenzaba de manera muy provisional en el antiguo Hogar Provincial. Era el germen del actual campus universitario dependiente de la UVigo y ahora se cumplen 35 años. Tres décadas y media después, el campus local está a las puertas de estrenar su primer instituto de investigación, dedicado a Ciencias do Deporte. Su estreno se ha fijado para este último trimestre de 2025 y ya dispone de director, el catedrático Carlos Lago, doctor en Educación Física.

Último Consello de Campus. | FdV

El instituto ya tiene luz verde del Claustro y del Consello de Gobierno de la UVigo y su inicio es inminente, según reveló el rector, Manuel Reigosa, en el último consello del campus pontevedrés, donde se destacó que «la puesta en marcha de este organismo en los próximos meses supone un hito importante para la institución académica.»

Reigosa anunció también que en este 2025 se procederá al nombramiento de Carlos Lago cómo director de este instituto, que tendrá su sede en la Facultade de Ciencias da Educación e dl Deporte, «y empezaremos a funcionar». De hecho, recordó, en los presupuestos de la UVigo para 2025 se cuenta ya con una «pequeña cuantía» para que el instituto inicie su actividad, lo que lo llevó a mostrar su satisfacción «por lo rápido que se hicieron las cosas”. Asimismo, el rector anunció la próxima puesta en marcha en el campus de dos cátedras, «relacionadas con el deporte y con las lesiones deportivas», lo que lo llevó a expresar su deseo de que estas contribuyan a impulsar un «trabajo conjunto» de investigadores de Fisioterapia y de Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Por su parte, la vicerrectora pontevedresa Eva María Lantarón abordó tanto los trabajos de mantenimiento realizados en diferentes centros como la instalación de nuevas mesas en los espacios exteriores, con el propósito de contribuir a la «humanización del campus», que se pretende completar en el futuro con la creación de una «huerta didáctica, que sirva como aula para la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte». En materia de transferencia, destacó la próxima celebración, el 2 y 3 de octubre, del II Congreso Internacional de Creatividade y anunció que se trabaja con la Unidade de Igualdade de la UVigo en el proyecto expositivo ‘Elas crean’.

El uso universitario del Hospital Provincial, aún en el aire

La primera sesión del Consello de Campus sirvió para conocer la planificación de la universidad en materia de infraestructuras. El rector señaló que los «retrasos» en las obras de ampliación del Hospital de Montecelo harán que la posibilidad de dotar de usos universitarios el actual Hospital Provincial vayan «más lejos» de su mandato. No obstante, Reigosa reiteró el interés de la institución por este emplazamiento, con la «ilusión» de poder trasladar allí Fisioterapia, manteniendo Enfermería, como una de las tres sedes de la futura facultad. En ese sentido, aunque la idea inicial era realizar «una planificación conjunta» de la futura reordenación del campus, esta situación llevará a tratar de «acelerar» el proceso de cesión de la parcela ubicada en los antiguos terrenos de Tafisa, «que el Concello nos cede generosamente».

Al respecto, Reigosa apuntó que «estamos vislumbrando distintos usos» y que «está todo abierto para que este espacio podamos diseñarlo de la mejor manera posible». También en materia de planificación de espacios, el rector recordó que el próximo curso se completará la implantación del grado en Deseño, con la puesta en marcha del cuarto curso, lo que motivará la convocatoria «en breve de una reunión con los decanatos más relacionados» con esta titulación, con el objetivo de definir el emplazamiento final de estos estudios. Las opciones podrían pasar por seguir utilizando el edificio administrativo de Benito Corbal y que «ya el final de la carrera pudiera ser» en los edificios de Belas Artes o de la Facultade de Comunicación, «o incluso pensar» que el grado pueda impartirse por completo en uno de estos edificios, lo que a su vez llevaría a tener que abordar nuevos usos para los espacios del edificio de Benito Corbal «que puedan quedar vacíos».