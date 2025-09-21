La Audiencia juzga a un albanés por un alijo de 53,7 kilos de heroína incautado en 2016

La Audiencia Provincial celebra el juicio contra un ciudadano albanés, también con nacionalidad española, implicado en una operación en la que se incautaron en Tui 53,7 kilos de heroína ocultos en un coche. Los demás acusados ya se sentaron en el banquillo en 2018, pero este individuo se fugó antes de aquel juicio. El fiscal pide una pena de 8 años y una multa de siete millones de euros. No se descarta un posible acuerdo de conformidad. Según la Fiscalía, el ahora acusado y otros implicados «concertaron entre mayo de 2015 y marzo de 2016 un transporte de heroína desde Holanda hasta la provincia de Pontevedra». El alijo de 53,7 kilos, valorad en 2,4 millones de euros, llegó a Tui a bordo de un coche de alta gama en marzo de 2016, donde fue localizado por la Policía.