La Audiencia juzga a un albanés por un alijo de 53,7 kilos de heroína incautado en 2016
Piden 8 años de prisión y los demás implicados ya fueron juzgados en 2018
REDACCIÓN
La Audiencia Provincial celebra el juicio contra un ciudadano albanés, también con nacionalidad española, implicado en una operación en la que se incautaron en Tui 53,7 kilos de heroína ocultos en un coche. Los demás acusados ya se sentaron en el banquillo en 2018, pero este individuo se fugó antes de aquel juicio. El fiscal pide una pena de 8 años y una multa de siete millones de euros. No se descarta un posible acuerdo de conformidad. Según la Fiscalía, el ahora acusado y otros implicados «concertaron entre mayo de 2015 y marzo de 2016 un transporte de heroína desde Holanda hasta la provincia de Pontevedra». El alijo de 53,7 kilos, valorad en 2,4 millones de euros, llegó a Tui a bordo de un coche de alta gama en marzo de 2016, donde fue localizado por la Policía.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada