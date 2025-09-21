La AECC lanza una ayuda predoctoral a investigadores en cáncer en Pontevedra

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Pontevedra ha abierto una nueva convocatoria de ayudas predoctorales con el objetivo de impulsar el talento joven y fomentar carreras científicas centradas en la investigación oncológica.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes investigadores que deseen iniciar una tesis doctoral en el ámbito del cáncer. En esta edición, la ayuda se desarrollará en un centro de investigación ubicado en la provincia de Pontevedra, «ofreciendo una oportunidad única para formarse en un entorno especializado y contribuir al avance de la ciencia desde Galicia», según destaca la asociación, que precisa que el plazo para presentar solicitudes finaliza el 9 de octubre a las 15.00 horas.

Los interesados pueden consultar toda la información y los requisitos en el portal del Área de Investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer. Desde la entidad se recuerda que «la investigación de hoy es la medicina del mañana», por lo que animan a todos los jóvenes con vocación científica a participar en esta convocatoria que apuesta por el futuro de la lucha contra el cáncer.

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 72 años. Subraya que «dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos».