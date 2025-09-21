Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierto el plazo para el taller Teatro con lingua

El plazo de inscripción para formar parte de «Teatro con lingua», el grupo de teatro promovido por la Concejalía de Normalización Lingüística, ya está abierto para personas de 18 a 30 años. Los ensayos tendrán lugar en el Centro Sur, en Campolongo, los miércoles entre octubre y mayo de 19.00 a 21.00 horas. Para solicitar plaza hay que escribir a normalizacionlinguistica@pontevedra.eu.

