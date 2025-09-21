110.000 euros para eventos deportivos
La Diputación de Pontevedra destina cerca de 110.000 euros para que 27 clubs deportivos organicen eventos en los alrededores de la ciudad. En el conjunto de la provincia son un total de 153 los clubs deportivos que se benefician de esta línea de ayudas que en 2025 asciende a 550.000 euros, 50.000 euros más que el año pasado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada