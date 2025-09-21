110.000 euros para eventos deportivos

La Diputación de Pontevedra destina cerca de 110.000 euros para que 27 clubs deportivos organicen eventos en los alrededores de la ciudad. En el conjunto de la provincia son un total de 153 los clubs deportivos que se benefician de esta línea de ayudas que en 2025 asciende a 550.000 euros, 50.000 euros más que el año pasado.