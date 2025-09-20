El subdelegado replica a las críticas del PP: «Nada indica que Pontevedra esté aislada»

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, respondió ayer a las críticas del PP en su comisión de infraestructuras reunida en la ciudad, que denunció las deficiencias en materia de carreteras, tren, aeropuertos y puertos por parte del gobierno central. Losada sostiene que «nada indica que esta provincia esté aislada» y recuerda que «el PP dejó el AVE en Zamora y con un tramo de vía única. Hoy está en cifras récord de pasajeros y hay bonificaciones históricas. Además, el Gobierno diseña un proyecto de Cercanías para Galicia». También indica que «el PP paralizó la Variante de Cerdedo, mientras que si las tasas del aeropuerto van a subir en 2026 es en cumplimiento del documento de Ordenación y Regulación 2021-2026, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, y no hay que olvidar que las tasas de los aeropuertos españoles están entre las más barajas de Europa».

En cuanto a la AP-9, «que el PP hable de sus peajes es una falta de respeto a los gallegos. Todos queremos que sea gratuita, pero la diferencia es que unos tenemos memoria y sabemos de donde venimos y otros parecen haberse olvidado de la prórroga y la posterior privatización. Si hay peajes hoy es gracias al PP y si hay bonificaciones históricas de hasta el 75% es gracias al actual Gobierno».

En cuanto a carreteras nacionales, «el PP dejó sin licitar las obras del Nudo de Bomberos de Pontevedra, y es el actual Gobierno el que las ejecuta. La única obra importante fue la primera fase de la A-.57, pero con un trazado que llevó al propio PP a pedir que no se ejecutan los tramos restantes», concluye Losada.