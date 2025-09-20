El Sergas eleva una queja por una protesta ante Montecelo contra el parking de pago

Una «performance» a las puertas del hospital Montecelo, con la instalación de una simbólica barrera de aparcamiento en la avenida principal, originó ayer una queja formal del Sergas por la «generación de colas» de vehículos para acceder al centro sanitario, lo que «puso en riesgo la vida de las personas», según denunció el gerente del área sanitaria, José Flores.

La Policía custodió la «performance». | Rafa Vázquez

Durante buena parte de la mañana, la federación de vecinos «Castelao» de Pontevedra, integrada en la plataforma SOS Sanidade Pública, protagonizó una llamativa «performance» a las puertas del hospital con el fin de denunciar el coste que tendrá para los usuarios el futuro aparcamiento de pago previsto por el Sergas en este complejo. Los vecinos escenificaron a las puertas del hospital, en su vial de acceso, una barrera de aparcamiento ante la que paraban los conductores, a los que se les informaba de «lo que ocurrirá cuando la Xunta obligue a pagar a las personas usuarias de este parking». Después se levantaba la «vara-barrera» para abrir de nuevo el paso.

La iniciativa forma parte de una campaña que ya comenzó hace meses con otras protestas y recogidas de firmas contra la aplicación de tarifas para aparcar en el futuro Gran Montecelo. Las tarifas que la Xunta tiene pensado aplicar en este nuevo aparcamiento serán similares a las que ya se están pagando en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Según esta tabla, la primera media hora es gratuita, mientras que la segunda es a 0,9 euros y el resto de horas a un euro. En teoría, se pagará un máximo de 8 euros por día, ya que habrá disponibles bonos de 24 horas por 8 euros, de 5 días por 20 euros, de 10 días por 33 euros y de 30 días por 60 euros.

Juan Loureiro, presidente de «Castelao» y actual portavoz de SOS Sanidade Pública en Pontevedra, ha señalado en repetidas ocasiones que «pedimos que sea completamente gratuito y que se amplíe el número de plazas, así como que se reestudie, o estudie, también un transporte público para todas aquellas personas que tienen que venir de otras localidades del área sanitaria»

Desde la plataforma denuncian que estas tarifas «tienen trampa», ya que si una persona está ingresada lo lógico es que sean varios los acompañantes que la atiendan por turnos, «y cada uno entrará con su propio coche al parking, por lo que no van a ser solo ocho euros, sino ocho más ocho más ocho, en función de cuántos turnos se hagan». «Normalmente las familias se turnan y cada uno tiene un coche diferente, ahí está el truco, por eso nosotros hablamos de 24 euros al día».

Por otro lado, consideran ridícula la primera media hora gratis, «cuando el propio estudio que hizo la empresa que contrató la Xunta es que la media de espera, entre ir y venir y el tiempo que pases allí, son tres euros; para eso es mejor que nos dejen el leiraparking».

La protesta vecinal provocaba poco después una contundente queja de José Flores, trasladada incluso a la Subdelegación del Gobierno y al Concello. Según el gerente, «los pacientes que tuvieron que acceder por la avenida principal sufrieron demoras en llegar a las pruebas, consultas, cirugías programadas o incluso a urgencias». Admite que la «performance» estaba comunicada y autorizada e insiste en «respetar la libertad de concentración» de los vecinos, pero subraya que «no era el lugar idóneo por poner en riesgo la vida de las personas».

Flores apunta que «la presencia policial garantizó la prioridad a las emergencias en ambulancia ante las caravanas que se formaron, pero como expertos en sanidad que somos, sabemos que muchas urgencias llegan en coche particular». Citaba el caso de posibles dolencias cardíacas que requieren de una atención inmediata y que «tuvieron que esperar para poder pasar».

Por eso, reitera que esta protesta «no debió celebrarse en el lugar elegido y así se le comunicó (el jueves) a la Subdelegación y al Concello. Finalmente se celebró y lo lamentamos, con la esperanza de que no vuelva a ocurrir, pero si se repite, pedimos prudencia porque se pone en riesgo la vida de las personas».