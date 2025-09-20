El sector cultural genera 1.200 empleos

El presidente de la Diputación, Luis López , presentó ayer el informe de Cultura del Observatorio de Competitividade-Provincia Extraordinaria donde se remarca el impacto económico de los Rías Baixas Fest, que asciende a más de 23 millones de euros. El documento, que sigue la estela de los ya presentados sobre medio rural y turismo al amparo del observatorio provincial, se sitúa a la cultura como «uno de los grandes motores económicos de la provincia», con más de 1.200 puestos de trabajo, 500 empresas vinculadas y unos ingresos de explotación de 146 millones.

«Llevamos dos años promoviendo la dinamización cultural como nunca antes se había hecho», subrayó López quien recordó la inversión de 8 millones de euros en este período y la apuesta por acercar las diferentes manifestaciones culturales a todos los concellos y por disciplinas como las artes escénicas. En este campo, recordó la voluntad de «convertir a la Diputación en el gran motor de la cultura de la provincia» y de apostar «por ella, siempre de la mano del propio sector, atendiendo sus demandas».

El informe de Cultura del Observatorio de Competitividade pone en valor que este sector es un ecosistema diverso, activo y muy enraizado en el territorio, que combina tradición, creatividad, identidad y dinamismo. Al respeto, el presidente remarcó la importancia de las fiestas que ponen en valor las tradiciones populares, el propio Museo de Pontevedra, que recibió el pasado año más de 145.000 visitas, o los Rías Baixas Fest.

Dentro del panorama cultural de la provincia, tal y como recoge el balance, la Diputación juega un papel fundamental. Así, destaca la promoción de una red de proyectos culturales para fortalecer el tejido creativo, para descentralizar la oferta cultural y fomentar la profesionalización del sector como +Escénicas o la apuesta por el audiovisual de la provincia, tanto con el apoyo a festivales como a los rodajes en la provincia. Además, remarca el impulso de la Diputación a una cultura con raíz y con perspectiva, para preservar la memoria, reconocer las mujeres e impulsar la literatura, con programas como las cantareiras, el documental ‘Mozas da miña aldea’, los encuentros Pontevedra literaria o la creación del Premio Castelao a textos teatrales, entre otros. Y subraya la apuesta por la digitalización, innovación, incorporación de la tecnología de la realidad virtual o la impresión 3D para poner en valor el patrimonio, con proyectos como la digitalización del Museo de Pontevedra, con más de 25.000 piezas y visitas virtuales inmersivas, o las experiencias digitales en los castillos de Soutomaior y Sobroso.

Los retos a los que se enfrenta la cultura en la provincia, según el informe del Observatorio de Competitividade de la Diputación, son la descentralización cultural y el enfoque municipalista, la digitalización del patrimonio y de los espacios culturales, la sostenibilidad, la conexión con nuevos públicos y el impulso del turismo cultural. En este campo, también recoge que la Diputación ha impulsado programas específicos para hacerles frente como +Escénicas o +Música, que llevan la programación a todo el territorio.

‘Cando volves?’, premiado en Tarragona y aspira a otro en Cannes

«No paran de llegar buenas nuevas para nuestra provincia, con nuevos reconocimientos a la campaña ‘Cando volves?’, que nos están permitiendo avanzar en el posicionamiento internacional, tan estratégico para nosotros, de Rías Baixas», aseguró el presidente de la Diputación Luis López. Ayer, la directora de Turismo, Romina Fernández, recogía uno de los galardones del Terres Travel Festival en Tortosa, Tarragona, y la finales de mes, será el presidente quien se desplace a Cannes donde el vídeo promocional compite tras ser seleccionada entre 900 producciones de 52 países.López estará en Cannes los días 24 y 25 de septiembre donde tendrá la oportunidad de establecer una red de networking con los diferentes países de mundos seleccionados para optar a los Cannes Corporate Media & Tv Awards. De hecho, tal y como remarcó el presidente, «hemos previsto aprovechar la ocasión para asistir a reuniones en las que se analizarán las tendencias en cuanto a promoción e innovación turística, toda vez que en Cannes se darán cita los destinos más punteros del mundo».El galardón de Tortosa, a falta de conocer si la Diputación alcanza uno nuevo en Cannes, se suma al oro que alcanzó en el Japan World´s Tourism Film Festival y a las platas del International Tourism Film Festival Africa 2025 y del US International Awards. «Esta provincia tiene mucho que decir y su interior, con una oferta tan bien recogida en ‘Cando volves?’, es una joya por descubrir que está despertando muchísimo interese allá donde llegamos con la campaña», subrayó López.

La Diputación, camino de la deuda cero

La Diputación de Pontevedra está a punto de finalizar la activación del Plan Extra 2025, que con 38 millones de euros para municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia que impulsan con esos fondos, entre otras, 34 humanizaciones, ocho rehabilitaciones y tres piscinas. Se tratan, tal y como remarcó el presidente, de «obras transformadoras, de equipamientos, infraestructuras y nuevas dotaciones para que los habitantes de la provincia, vivan donde vivan, tengan los mejores servicios públicos y de una calidad excelente».También aprovechó el presidente para recordar que en el próximo pleno se someterá la aprobación inicial una modificación de crédito de 19,5 millones de euros para amortizar los importes pendientes del crédito del Reacpon solicitado por el anterior gobierno a dos entidades bancarias. «La Diputación quedará técnicamente en deuda cero», remarcó Luis López, «lo que permitirá ahorrarle a todos los pontevedreses los intereses del crédito, y equilibrar la hacienda de la institución provincial para dejar esta casa mejor preparada y más libre desde el punto de vista económico para atender los intereses de los ciudadanos. Sin duda alguna una noticia que habla de gestión económica, de autonomía y de una provincia capaz de invertir como nunca».