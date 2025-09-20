La reforma del antiguo colegio O Cruceiro estará lista en 2026

La reforma integral del viejo colegio O Cruceiro avanza con la carpintería exterior e instalaciones y divisiones interiores para albergar un FP dual de Hostelería y Restauración, una biblioteca y un centro social para mayores. El proyecto también contempla la creación de un aparcamiento, unos amplios jardines y una zona de descanso y esparcimiento exterior con dos pintas de petanca. «Esta actuación dotará á parroquia dun equipamento multixeracional en pleno centro urbán que xunto coa remodelada Praza Pública convertíranse en eixo da actividade social e cultural», dijo Telmo Martín. La obra está previsto que concluya en el primer trimestre de 2026.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado de los concejales de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres; de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, y de Educación, Nati Parada, visitaron ayer las instalaciones con los directores de obra y técnicos de la empresa adjudicataria para conocer in situ los avances de la obra.

El centro social se ubica en la zona del antiguo gimnasio y cuenta con una superficie útil de 375 metros cuadrados. Este espacio estará dotado de dos zonas, una destinada a un escenario con zona de baile y otra de cafetería, que podrán estar vinculados o ser independientes.

En la planta baja también se instalará la nueva biblioteca, con una superficie de 185 metros cuadrados, que contará con una zona de estudio, una zona infantil, otra de ordenadores, el archivo y los aseos. Además, incluirá una zona de lectura exterior con un pequeño patio ajardinado en donde se podrán realizar presentaciones de libros o talleres infantiles.