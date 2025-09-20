Récord na Andaina de mañá en Campo Lameiro
Mañá domingo preto de 750 ‘Andarines’ (entre participantes e colaboradores) percorrerán Campo Lameiro para participar na Andaina que o Concello e o Campo Lameiro CD organizaron este ano. Este número de participantes significa un novo record de participación xa que o anterior, que correspondía a edición do ano pasado, estaba en 650 participantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra