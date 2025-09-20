Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Récord na Andaina de mañá en Campo Lameiro

Mañá domingo preto de 750 ‘Andarines’ (entre participantes e colaboradores) percorrerán Campo Lameiro para participar na Andaina que o Concello e o Campo Lameiro CD organizaron este ano. Este número de participantes significa un novo record de participación xa que o anterior, que correspondía a edición do ano pasado, estaba en 650 participantes.

