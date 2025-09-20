Reconocimientos al emprendimiento gallego
Pont-Up Store, que este año acogió a cuarenta nuevas iniciativas emprendedoras, pone fin hoy a su última edición, cuando se realiza el acto de entrega de premios, mediante el que se reconocen las mejores iniciativas de la temporada, clasificadas en distintas categorías en función de su ámbito de trabajo.
Pont-Up Store despide hoy la última feria para emprendedores con iniciativas innovadoras. Durante la jornada, se celebró un acto en el que, mediante la entrega de diplomas acreditativos, se reconocía el talento y la originalidad de estas nuevas propuestas que fueron capaces de transformar sus ideas en realidad, contribuyendo a un desarrollo económico, social y cultural.
Para la votación de estos reconocimientos, los proyectos se dividieron en distintas categorías, en función del sector de trabajo en el que se centran.
La primera categoría anunciada fue la de «Diseño de moda, complementos y decoración», en la que se premiaba la creatividad y la combinación entre la identidad de estilo y la innovación. El reconocimiento lo obtuvo Enxebre, una marca de bolsos en la que «cada pieza está hecha a mano entre Galicia y Ubrique y lleva consigo recuerdos y emociones».
El impacto de las empresas que suponen unos pilares fundamentales para dar visibilidad a las ideas fue reconocido en la categoría «Comunicación, diseño gráfico y eventos», de la que resultó premiada la empresa de servicios audiovisuales Borneo, que tiene varios proyectos en mente. Entre ellos, un documental presentado a RTVE, tal y como indica Roi Grandío, uno de sus miembros.
En la categoría «Ingenierías, consultorías y otros servicios», Tergo se llevó el premio, reconociendo así la mejora y eficiencia de sus servicios. En «Alimentación y restauración», Proa2 Health, una iniciativa que vende leche para nutrición infantil, se hizo con el premio, a través del cual se destaca la calidad, la innovación gastronómica y el respeto por la tradición y el producto local.
Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, entregó el título de «Formación, educación, arte y cultura» a Sepia. Se trata de acuarelas artesanales hechas a mano «con la idea de llevarlas en el bolso y conectar contigo mismo en cualquier rinconcito», según indica la creadora Carlota Cao.
Las empresas que cuidan de las personas, promueven actividades responsables y ponen en valor la salud conformaron la categoría «Turismo, ocio, salud y bienestar», de la que resultó ganadora la cooperativa gallega MiAlma Colchones, con opciones de descanso para los animales.
Por último, el premio final fue doble, ya que Sereia destacó en «TIC: Nuevas Tecnologías» y se alzó con el galardón principal al «Mejor Emprendimiento».
«Un espacio que fomenta la innovación y la interacción»
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, visitó la feria de emprendimiento en su día de clausura para destacar la apuesta de esta cita que constituye un «espacio que fomenta la innovación y la interacción» para darle un impulso económico a la comunidad. En concreto, el conselleiro se refirió a las cuarenta iniciativas que participan en esta edición y que aplican la inteligencia artificial y demás novedades a sus proyectos, ratificando que gran parte de estos proceden del rural y están liderados por mujeres. Ensalzando el emprendimiento dinámico como vertebrador del territorio y fijador de la población, apeló al prioritario relevo generacional para seguir dándole vida a los negocios, contando con el talento interno, pero también con el potencial de los gallegos del exterior que desean volver y contribuir al crecimiento de Galicia. Además, en cuanto a la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo, destacó que lleva atendido más de 4.700 proyectos en sus oficinas, en el marco de los 32 millones de euros destinados en 2025 a reforzar el emprendimiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Emprendimiento de superación: de ser madre de acogida de su hermana a abrir una academia
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra
- Herido grave tras ser atropellado en la PO-308 en Poio
- La colaboración ciudadana permite desmantelar un punto de venta de droga en Pontevedra
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada