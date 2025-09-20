Reconocimientos al emprendimiento gallego

Pont-Up Store despide hoy la última feria para emprendedores con iniciativas innovadoras. Durante la jornada, se celebró un acto en el que, mediante la entrega de diplomas acreditativos, se reconocía el talento y la originalidad de estas nuevas propuestas que fueron capaces de transformar sus ideas en realidad, contribuyendo a un desarrollo económico, social y cultural.

Para la votación de estos reconocimientos, los proyectos se dividieron en distintas categorías, en función del sector de trabajo en el que se centran.

La primera categoría anunciada fue la de «Diseño de moda, complementos y decoración», en la que se premiaba la creatividad y la combinación entre la identidad de estilo y la innovación. El reconocimiento lo obtuvo Enxebre, una marca de bolsos en la que «cada pieza está hecha a mano entre Galicia y Ubrique y lleva consigo recuerdos y emociones».

El impacto de las empresas que suponen unos pilares fundamentales para dar visibilidad a las ideas fue reconocido en la categoría «Comunicación, diseño gráfico y eventos», de la que resultó premiada la empresa de servicios audiovisuales Borneo, que tiene varios proyectos en mente. Entre ellos, un documental presentado a RTVE, tal y como indica Roi Grandío, uno de sus miembros.

Roi, junto con otros miembros de Borneo, recoge el título. | G. S.

En la categoría «Ingenierías, consultorías y otros servicios», Tergo se llevó el premio, reconociendo así la mejora y eficiencia de sus servicios. En «Alimentación y restauración», Proa2 Health, una iniciativa que vende leche para nutrición infantil, se hizo con el premio, a través del cual se destaca la calidad, la innovación gastronómica y el respeto por la tradición y el producto local.

Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, entregó el título de «Formación, educación, arte y cultura» a Sepia. Se trata de acuarelas artesanales hechas a mano «con la idea de llevarlas en el bolso y conectar contigo mismo en cualquier rinconcito», según indica la creadora Carlota Cao.

Rafael Domínguez le entrega el título a Carlota Cao, creadora de Sepia. / Gustavo Santos

Las empresas que cuidan de las personas, promueven actividades responsables y ponen en valor la salud conformaron la categoría «Turismo, ocio, salud y bienestar», de la que resultó ganadora la cooperativa gallega MiAlma Colchones, con opciones de descanso para los animales.

Por último, el premio final fue doble, ya que Sereia destacó en «TIC: Nuevas Tecnologías» y se alzó con el galardón principal al «Mejor Emprendimiento».

«Un espacio que fomenta la innovación y la interacción»

El conselleiro de Emprego visitó ayer el certamen. | FdV

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, visitó la feria de emprendimiento en su día de clausura para destacar la apuesta de esta cita que constituye un «espacio que fomenta la innovación y la interacción» para darle un impulso económico a la comunidad. En concreto, el conselleiro se refirió a las cuarenta iniciativas que participan en esta edición y que aplican la inteligencia artificial y demás novedades a sus proyectos, ratificando que gran parte de estos proceden del rural y están liderados por mujeres. Ensalzando el emprendimiento dinámico como vertebrador del territorio y fijador de la población, apeló al prioritario relevo generacional para seguir dándole vida a los negocios, contando con el talento interno, pero también con el potencial de los gallegos del exterior que desean volver y contribuir al crecimiento de Galicia. Además, en cuanto a la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo, destacó que lleva atendido más de 4.700 proyectos en sus oficinas, en el marco de los 32 millones de euros destinados en 2025 a reforzar el emprendimiento.