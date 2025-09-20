Protesta vecinal por la inseguridad en el Parque Eguren
Vecinos y usuarios del entorno del Parque Eguren, denunciaron ayer la sensación de inseguridad, falta de higiene y otros problemas en la zona con una concentración. Los afectados alertan de que «llevamos años soportando peleas, orines, consumo de alcohol y drogas a plena luz del día y a la vista de menores, escolares y estudiantes de los centros educativos cercanos, así como pequeños hurtos en negocios y supermercados de la zona sin que, aparentemente, las autoridades hagan nada por evitarlo».
