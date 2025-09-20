Pontón reta a Rueda a aceptar una comisión de investigación por los incendios forestales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, retó ayer al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a aceptar que se constituya una comisión de investigación que analice su gestión durante los incendios del pasado mes de agosto. Durante una visita al parque forestal de A Tomba, Pontón señaló que después de la mayor oleada de incendios que ha sufrido Galicia el gobierno gallego debe «asumir responsabilidades» y explicar a la ciudadanía «lo que ha fallado».

Tras más de 140.000 hectáreas arrasadas los ciudadanos «merecen saber», según la líder del BNG, «por qué mientras ardía Galicia el presidente de la Xunta estaba en una plaza de toros» o por qué no había personal suficiente y había motobombas paralizadas, añadió.

«Queremos que haya transparencia, que los gallegos conozcan la verdad y, sobre todo, que estos incendios sean un punto de inflexión», reclamó Pontón en Pontevedra, que exige un «cambio estructural» en el modelo forestal de Galicia para que el monte no sea un «polvorín».

Con esta política forestal, vaticinó que en los próximos años Galicia «va a arder más» y sufrirá incendios «más intensos y más voraces», por lo que entiende que «no se puede pasar página como si no hubiese pasado nada este verano».

Frente a este modelo del PP, Ana Pontón ha contrapuesto iniciativas como la impulsada por el Concello de Pontevedra, el programa ‘Monte vivo’ para crear parques forestales y ordenar el monte dándole nuevos usos.

El BNG «apuesta por poner el monte al servicio de la sociedad», recuperando especies autóctonas, conservando sus valores naturales, creando riqueza, cuidando el medio ambiente y luchando de manera más eficaz contra los incendios» , según destacó Ana Pontón en su visita de ayer a Pontevedra.