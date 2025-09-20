El Pontevedra, sin veneno arriba, cae en Bilbao (1-0)

El Pontevedra ha sumado este sábado en Lezama su segunda derrota consecutiva, tras la sufrida hace una semana en Pasarón ante el Tenerife, al caer por 1-0 ante el Bilbao Athletic. Los granates mostraron su falta de mordiente ante la portería rival aunque quizás merecieron algo más tras un partido igualado resuelto en el minuto 23 por Irurita con un golazo donde pudo haber una "pifia" de Marqueta.

Se mantiene así la negativa racha que el Pontevedra tiene con el árbitro del partido, el asturiano Jaime Ruíiz, que ha dirigido a los granates en doce partidos y en ninguno ha logrado ganar: seis derrotas y seis empates.

Rubén Domínguez puso en liza al propio Marqueta, con Eimil, Miki, Montoro, Álex González, Vidorreta, Alain Riveiro, Brais Abelenda, Yelko Pino, Tiago y Selma. Comenzó el Pontevedra achuchando a los "cachorros", pero sin generar ocasiones, hasta que el filial rojiblanco se hizo con el dominio del partido, tramo en el que logró el tanto.

Al final de la segunda parte, los granates volvieron a entonarse, pero sin éxito. De hecho, en todo el choque el portero local quedó prácticamente inédito.

Sin cambios en el once inicial, la segunda mitad comenzó igual que la primera, con más ritmo de los visitantes. Fue entonces cuando llegó la mejor ocasión granate, con un remate al larguero de Vidorreta, que veía la tarjeta amarilla poco después.

A falta de media hora, Rubén Domínguez hizo la primera sustitución, con la entrada de Luisao por Selma, poco efectivo durante la hora de juego que pudo disputar. Más tarde se incorporaban Joao Resende y Expósito, en lugar de Tiago y Álex González, con lo que Brais adelantaba su posición. Los cambios dieron más ritmo a los granates, pero su falta de veneno arriba impedía lograr el empate, y más ante un sólido filial que solo ha encajado un tanto en cuatro partidos.

Domínguez apuraba las opciones con la entrada de Denia y Juanra por Alain y Vidorreta, y los granates se volcaron hacia la portería rival. En el minuto 88 el entrenador granate pidió el uso del VAR para revisar unas posibles manos bilbaínas dentro del área, pero las imágenes no aclararon falta alguna y el árbitro no cambió su decisión inicial.

Tras cinco minutos de prolongación, el Bilbao Athletic trataba de dejar pasar el tiempo y el Pontevedra se veía incapaz de lograr al menos un punto. Ahora queda con cuatro puntos tras una victoria, un empate y dos derrotas.