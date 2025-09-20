Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG pide seguridade viaria en Santomé

O BNG de Marín reclamou no pleno municipal a instalación de redutores de velocidade na estrada provincial EP-1202, ao seu paso polo Igrexario de Santomé. A proposta responde á demanda veciñal «ante o perigo que supón o tránsito constante de vehículos a gran velocidade nunha vía estreita, sen senda peonil e que atravesa un núcleo de vivendas».

