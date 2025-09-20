Los nombres del mar protagonizan la Xornada de Onomástica Galega de la RAG
REDACCIÓN
Pontevedra
La décima edición de la Xornada de Onomástica Galega de la Real Academia Galega (RAG), prevista para el próximo 4 de octubre en el Museo de Pontevedra, estará dedicada a los nombres del mar. Este seminario, según destaca la organización, dirigirá su mirada hacia los nombres propios que hay a lo largo de los cerca de 1.500 kilómetros de litoral con los que cuenta Galicia, que llegan a 2.500 si se tiene en cuenta el que rodea a sus islas, marismas y arenales. Las personas que deseen participar ya pueden inscribirse en la web de la RAG hasta el 30 de septiembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Vuelca un camión cargado con pollos en las proximidades de la estación de A Portela, en Barro
- El CHOP trabaja con los colegios para desmontar que el dolor de espalda lo provocan las mochilas
- Las primeras naves del polígono de O Vao hace aventurar su inminente apertura
- Una 'performance' contra el parking de pago del Gran Montecelo en Pontevedra
- Un coche estacionado en A Barca, devorado por las gigantescas llamas del fuego
- ‘Morris’, elegido como segundo presentador de los Feroz 2026
- Los Feroz 2025 dejan un impacto de 33,5 millones en Pontevedra