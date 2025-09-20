Los nombres del mar protagonizan la Xornada de Onomástica Galega de la RAG

La décima edición de la Xornada de Onomástica Galega de la Real Academia Galega (RAG), prevista para el próximo 4 de octubre en el Museo de Pontevedra, estará dedicada a los nombres del mar. Este seminario, según destaca la organización, dirigirá su mirada hacia los nombres propios que hay a lo largo de los cerca de 1.500 kilómetros de litoral con los que cuenta Galicia, que llegan a 2.500 si se tiene en cuenta el que rodea a sus islas, marismas y arenales. Las personas que deseen participar ya pueden inscribirse en la web de la RAG hasta el 30 de septiembre.