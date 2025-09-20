Moraña mellora a zona da capela da Concepción
O Concello de Moraña vén de iniciar as obras do proxecto para a recuperación de espazos e a humanización do lugar de Mos, emprazado nas inmediacións do casco urbano de Santa Lucía, e da capela da Concepción cun investimento de 514.000 euros que vai ser cofinanciado entre a Xunta de Galicia e a administración local.
