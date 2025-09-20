El marisqueo regresa al fondo de la ría con la vista puesta en la Festa da Ameixa de Campelo

Algunos bancos del fondo de la ría, salvo los más próximos a Lourizán y aguas afuera de Tambo, quedaron reabiertos esta semana tras casi un mes de cierre por toxina y los mariscadores regresaron ayer a zonas como Cabeceira con la vista puesta en la Festa da Ameixa de Campelo, prevista para dentro de unos días.

La cita regresa un año más, y ya van 37, a Poio, con una programación cargada de música, ocio y por supuesto, gastronomía para todos los públicos. La celebración, que homenajea el producto estrella de la ría de Pontevedra, se desarrollará del 26 a 28 de septiembre .

Como es habitual, la celebración comenzará el viernes 26 con un acto muy especial: la entrega de la Ameixa de Prata a las mariscadoras y mariscadores que se jubilaron a lo largo del último año. Serán homenajeadas doce personas pertenecientes a las tres cofradías que desarrollan su actividad en Poio, reconociendo así una vida entera de dedicación al mar.

La fiesta contará con la carpa de degustaciones en la Praza da Granxa para saborear, de viernes a domingo, diversos platos basados en la almeja.