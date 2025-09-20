Marín se decora para San Miguel y su Danza de Espadas

El Día de San Miguel, patrón de los marineros, que se celebra el 29 de septiembre, tendrá su día grande, con el acto institucional, el domingo 5 de octubre. Antes, el sábado 4, a las 19.00 horas, se podrá disfrutar del Concierto de la Banda de Música de Marín en la Alameda.

El propio domingo, las actividades arrancarán a las 11.00 horas con el acto institucional del Patronato de San Miguel, donde se entregarán las distinciones a los Cofrades de Honra y se impondrán las Espadas de Plata y de Ouro a los danzantes. Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Concello, del que se saldrá con destino al Templo Nuevo.

A las 12.00 horas, será la Misa solemne del Coro Thalassa y después se iniciará la procesión, con la Danza de Espadas en los lugares habituales, la quema de madamitas y la ofrenda floral en la escultura de los danzantes en la Praza do Reloxo. A las 18.30 horas será el baile de los danzantes en la Alameda y finalmente a las 19.00 horas, actuará el dúo musical Bella & Charlo.

Esta fiesta está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Galicia y está organizada por el Patronato de Mareantes de San Miguel.

Antes de esta cita, el próximo día 27 de septiembre se celebra la singular fiesta de San Migheleiro en la que participan las denominadas peñas con sus habituales camisetas para recorrer los establecimientos hosteleros que participan en la cita. Para este día, el Concello ha decretado que «no se permitirá tener música en la calle y servir bebidas más allá de la una de la madrugada. En cuanto al resto del tiempo, cada local deberá presentar una solicitud en el Concello, indicando en que franjas horarias quieren poner música en la calle».