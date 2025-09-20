El Local de Música se renueva

El Local de Música de Pontevedra presentó ayer una profunda renovación de sus servicios digitales y de su programación, un hito que marca una «nueva hoja de ruta» iniciada hace año y medio con el nuevo contrato de gestión. El concejal de Xuventude, Demetrio Gómez, subrayó que esta nueva etapa es el resultado de un proceso de mejora que incluye la renovación de la gestión, la adquisición de nuevo equipamiento, la reparación de deficiencias en el local y la incorporación de más personal hasta conformar un equipo de tres profesionales con currículos complementarios.

«Estamos en condiciones de dar este nuevo paso», afirmó Gómez, destacando las inversiones realizadas por la empresa gestora, Xeneme, que transformaron espacios como el vestíbulo en una pequeña sala de conciertos, preparada incluso para acoger el festival Son da Serea de hoy si la meteorología no acompaña, con seis bandas del local.

Por su parte, Diego Parajó detalló las claves de esta transformación digital, centrada en la creación de una nueva página web que, aún en fase beta, busca ser el principal canal de comunicación con la juventud. La web tiene una doble vertiente: una parte pública con novedades y agenda, y un espacio personal que incluye un aula virtual, foros de debate e incluso un «Wallapop interno» para el intercambio de material musical entre usuarios. Una de las innovaciones más destacadas es el nuevo sistema de autogestión de reservas. Este sistema, diseñado con un enfoque «móvil-first», dado que la mayoría de accesos son desde el teléfono, permite a los usuarias dadas de alta reservar los locales de ensayo con total flexibilidad, como si fuera un booking.