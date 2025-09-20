Un escaparate para nuevos proyectos

Regresa al centro de Pontevedra la XII edición de Pont-Up Store, donde cuarenta nuevas iniciativas empresariales dan a conocer sus productos y servicios en la plaza de España de la ciudad, ayer y hoy. En adición, el programa se completa con más de una veintena de actividades centradas en aspectos como el cooperativismo -coincidiendo con el Año Internacional de las Cooperativas, declarado por la ONU-, las industrias culturales o las distintas y amplias aplicaciones de la inteligencia artificial.

En esta edición, Pont-Up Store recibió más de 140 candidaturas de participación, procedentes de toda Galicia, tal y como indica Pedro Figueroa, director del programa, quien destacó que, por primera vez, más del 50% de las propuestas tenían origen en el rural y que más del 60% de las mismas estaban llevadas a cabo por mujeres. De esta gran cantidad de solicitudes, fueron seleccionadas cuarenta «empresas especialmente innovadoras y vinculadas al territorio», de las cuales 32 de ellas contarán con un espacio en el recinto de la plaza de España, a modo de «escaparate», y ocho darán a conocer sus modelos de negocio al jurado del Pont-Up Venture, quien le proporcionará a los emprendedores acceso a oportunidades de obtener financiación para desarrollar sus iniciativas.

«Pont-Up Store es un espacio donde se reúnen las entidades del sistema emprendedor», señaló Figueroa en la apertura de esta jornada que busca dar visibilidad a ideas empresariales con menos de tres años y medio de trayectoria, junto con otra serie de iniciativas como la presentación de varios de los proyectos de emprendimiento desarrollados a lo largo de este año en el programa Incuvi, de la Universidade de Vigo.

«No hay emprendimiento sin innovación», añadió el director de Pont-Up Store, quien definió a las cuarenta empresas seleccionadas que dan a conocer en este espacio sus productos y servicios como un «síntoma de un país vivo, innovador y con visión global».

Las empresas seleccionadas pertenecen a diferentes ámbitos de trabajo. Entre ellas se distinguen agencias de comunicación, empresas dedicadas a la elaboración de cosméticos, a la producción de alimentos, comercios de moda y prendas sostenibles, e incluso iniciativas en la que la inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente. Todas estas empresas coinciden en que Pont-Up Store es una gran oportunidad para darle visibilidad a sus negocios y conseguir nuevos consumidores.

Por otro lado, el acto inaugural de la feria contó con las intervenciones de Anabel Gulías, concejala de Promoción Económica en Pontevedra; Rafael Domínguez, vicepresidente de la Diputación; o Pablo Fernández, secretario general de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, entre otras autoridades.

En definitiva, a lo largo de estas dos jornadas, este evento acercará a la ciudadanía una serie de ideas de negocio, «con una importante base tecnológica y una creciente incorporación de la inteligencia artificial, muy ligadas al territorio y con fuertes valores asentados en la igualdad y la sostenibilidad, muchas de ellas orientadas al bienestar y a la salud», señala Figueroa.

«Todas las prendas son únicas y nunca va a haber dos iguales»

Tiziana con sus prendas de TZ Studio. | Rafa Vázquez

Tiziana es la creadora de TZ Studio, una marca de ropa que consiste en dar nueva vida a prendas ya existentes transformándolas en piezas únicas y sostenibles. La iniciativa ayuda a reducir el impacto de la industria textil al darle una segunda vida a la ropa y no generar más desperdicio. «Intento llegar a todos los públicos, pero me centro sobre todo en los jóvenes», comenta Tiziana, quien confiesa que le gustaría conseguir más visibilidad para su marca, ya que «hoy en día hay mucha competencia». Asimismo, la creadora destaca que todo el proceso de creación de la prenda lo hace ella.

«Los jugadores compran e interactúan con elementos de la comarca de O Morrazo»

Pedro Meira explica el f uncionamiento de su j uego a unas clientas. | Rafa Vázquez

Tes Terras? es un juego creado por Pedro Meira y su pareja Paula Pastoriza, con la ayuda de la editorial Quimera. El juego se dirige a todos los públicos y está localizado en la comarca de O Morrazo. Asimismo, se basa en el Monopoly, pero «está pensado para partidas más breves», comenta Pedro. «Tiene un componente importante a nivel educativo y turístico, ya que puedes conocer la zona en la que estás», señala Josuha Acuña, propietario de Gáidil, tienda que comercializa el juego. Estas navidades esperan lanzar su segundo juego, denominado «Helendra», de cartas.

«Nuestros superhéroes son Rosalía de Castro o Castelao»

Luis Alfonso con los playmobil customizados. | Rafa Vázquez

PlaymoRey es un proyecto de Carmen Rey, quien se dedica desde los 18 años a las antigüedades, al igual que sus padres. En cuanto a este proyecto, Rey inicialmente vendía muñecos playmobil de segunda mano, pero después comenzó a realizar diferentes customizaciones. «Frente a otro compañeros que customizan personajes como Batman, nuestros superhéroes son Rosalía de Castro, Castelao, el peregrino de Santiago...», comenta Luis Alfonso, marido de Carmen. Actualmente, PlaymoRey lanza una nueva línea de negocio de talleres formativos.

«Incorporamos IA para la gestión de los sistemas de frío»

José Luis Fernández y Víctor Estévez, de Gradhoc | R. V.

Gradhoc es una empresa de optimización y de control avanzado de las instalaciones industriales y, específicamente, de los sistemas de frío y de refrigeración. Se centran en el sector alimentario, donde la «máxima es conseguir la preservación al mínimo coste energético y de personal», según Estévez. Para ello, incorporan inteligencia artificial con capacidades predictivas para que estos sistemas alcancen la mayor eficiencia.