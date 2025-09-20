La empanada reina en Portonovo

La empanada reina este fin de semana en Portonovo con la séptima edición de la Festa da Empanada Mariñeira, una cita que no solo ofrece degustaciones de este manjar, sino que incluye música, showcookings y actividades variadas. El Club de Piragüismo de Portonovo, un año más con la colaboración de la Cofradía de Pescadores San Roque, apuesta por los productos del mar con sello de calidad como PescadeRías para ofrecer hasta 18 tipos de empanadas con rellenos diferentes como las algas de Cangas, la anguila de Arcade, los berberechos de Carril, el bonito de Burela, las luriñas de Portonovo, o el pulpo de Bueu. Panaderías de las zonas donde se extrae o pesca el producto se han encargado de su elaboración.

Largas colas para obtener los tickets / FdV

Se trata de una celebración en la que el Club de Piragüismo de Portonovo recauda fondos para sus actividades del año, y en este caso el que las algas tienen un protagonismo especial con su uso tanto en la masa como en el relleno. Al respecto se celebra el showcooking «As algas na masa. Un premio que nace do mar e da tradición», a cargo de Carmen Sánchez de Galuriña, premio a la Excelencia en la Innovación en la actividad pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, también hay concurso de empanadas.

En la edición pasada se vendieron 3.000 raciones y este año la previsión es superar este dato entre los asistentes de ese sábado y el domingo. Los puestos se abrieron a mediodía en la lonja de Portonovo que también incluye las exposiciones «No Centro do Mar» cedida por Culturmar, y de imágenes del mar de Ollares de Portonovo.

El programa incluye también el obradoiro-concurso familiar Peque Empanada para niños de entre 5 y 12 años y la actuación musical de Grupo M80.

Este domingo, a las 12.00 horas abren de nuevo las instalaciones. A las 12.30 horas está previsto una actividad de maridaje de Empanada Mariñeira con vinos gallegos a cargo de Miguel Ángel Besada, sumiller y propietario del bar A Curva de Portonovo. A las 18.00 horas se celebra el VII Concurso de la Empanada Mariñeira, seguido a las 19.15 horas del fallo del concurso, la entrega de distinciones y subasta de las empanadas ganadoras. A las 19.30 horas habrá una actuación musical a cargo de Cantores Tradicionais de Moaña. A las 21.30 horas se procederá al cierre de las instalaciones.